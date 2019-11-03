義工團幫彰化單親父女蓋屋 台南9旬翁搭車尋人捐善款

2019-11-03 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



彰化縣二林鎮30歲陳姓男子獨自帶著3名子女住在簡陋矮房，僅用帆布遮掩，生活環境不佳，台灣心義工團號召義工這周末為陳家蓋房，引起廣大迴響，這兩天來自各縣市約200名義工到場幫忙，甚至有90歲老翁在前置作業時，就從台南獨自坐火車到彰化，找不到所在地請求警察幫忙，最後如願將善款捐到台灣心義工團工作人員手上，感謝他們的善心。

這名歸仁阿公的善行在台灣心義工團影片貼出後感動許多人，網友紛紛留言「這麼大歲數有餘力助人，阿公好有福氣」、 「太感動，飆淚」。本案負責人陳麗華說，10月31日當天義工團到二林陳家為蓋房做前置作業，將舊屋拆除，中午左右接獲彰化鐵路警察局的電話，有名來自台南歸仁的90歲老翁，拿著一份報紙，內容提到彰化二林陳家的處境，他依據內容循線從家中坐公車到台南火車站抵達彰化火車站，但到彰化站後因距離二林鎮遙遠，不知如何抵達。

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陳麗華表示，接到警察查電話後，立刻與義工開車到彰化市接阿公，阿公在車上拿出1萬元表示要捐款，但她感受到這筆錢是阿公一點一滴存來的，起先婉拒，但阿公堅持捐出善款以表示對義工團的感謝，陳麗華最後掉下淚來，並收下善款，也帶阿公到現場了解陳家的狀況，受助戶的孩子看到他喊著「阿公好」、「阿公謝謝」，陳麗華直呼，「台灣真的充滿愛」，最後她與義工一起開車將他送回歸仁家中。