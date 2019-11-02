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卓榮泰轟立委許淑華 神力女超人反擊：蔡政府麻木不仁

2019-11-02 22:23聯合報 記者江良誠／南投即時報導

民進黨主席卓榮泰今天到南投縣水里鄉，為民進黨南投縣立委第二選區參選人陳癸佑站台，卓榮泰稱讚陳癸佑擔任水里鄉長不只還清公所負債，還有盈餘，清廉會持家。他也批評對手國民黨立委許淑華，跟在韓國瑜身邊，但韓國瑜學貸免息、澎湖小三通等政策，都是政府已在做的事，許淑華擔任立委多年，怎不提醒韓國瑜這是已經有的政策，讓韓國瑜每天「練肖話」，許淑華應該感到慚愧。

許淑華說，她在立法院做的好不好，南投選民看得很清楚。她認為，選舉應該提出好的政見，造福南投縣民，而非以不實言論批評對手。她只問卓榮泰一句話，「如果蔡英文的政策這麼好，為什麼基層民眾無感，生活沒有希望？」

她說，這就是民進黨執政的盲點，只會以數字騙人，自我感覺良好，無法感受基層民眾的痛苦和需求。她說，卓榮泰是黨主席，連他都這麼麻木不仁，就能瞭解蔡政府執政和人民脫節有多大。希望民進黨和對手不要再打烏賊戰，好好幫老百姓改善生活才是正道。

卓榮泰今天到南投為陳癸佑助選，也批評國民黨立委許淑華放任韓國瑜「練肖話」，許淑華...
卓榮泰今天到南投為陳癸佑助選，也批評國民黨立委許淑華放任韓國瑜「練肖話」，許淑華則反批蔡政府只會拿數字騙票，對民眾的需求和痛苦麻木不仁。圖／陳癸佑提供
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韓國瑜許淑華民進黨2020選舉2020選舉南投縣立委

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