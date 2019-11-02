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內政部長掌轎李佳芬要扶轎 太平媽出巡廟口搶成一團

2019-11-02 22:22聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣福興宮太平媽祖今晚起駕展開16天的大會香遶境，鑾轎起駕由內政部長徐國勇和立委劉建國掌轎，高雄市場韓國瑜妻子李佳芬和雲林縣長張麗善等人守在廟口等候鑾轎出廟，當時人潮擁擠，大甲鎮瀾宮董事長顏清標要保護李佳芬靠近準備扶轎，不料，和熱情搶轎的群眾發生嚴重推擠，李佳芬也被擠進人群中動彈不得，最後在神轎隊強力護送下，鑾轎才順利出廟。

太平媽祖今晚駕出廟，由內政部長徐國勇在廟口引燃第一響起馬炮，當時神轎還在廟內，應邀參加起駕儀式的大甲鎮瀾宮董事長顏清標突然拉著李佳芬的手，擠到鑾轎前，由李佳芬在轎前近距離祈拜。

隨後，李佳芬和張麗善等人一起走出廟口燃放起馬炮，準備迎駕出廟，當時放完第一響起馬炮的徐國勇則馬上走回廟內，和立委劉建國一起掌轎，在完成三響炮，鑾轎緩緩出廟，受到眾多信徒圍轎，大家爭先搶轎，場面開始推擠。

當鑾轎走出廟口，顏清標趨前有意護衛李佳芬和張縣長靠近神轎，準備扶轎出廟，當時人群爆發嚴重推擠，倒是內政部長徐國勇還老神在在掌轎，走在轎前的福興宮董事長楊文鐘也疾聲要大家不要推擠，最後在鑾轎隊強力護送下才順利出廟，幸未發生任何意外。太平媽也順利踏上遶境之途。

推擠中將李佳芬成功護送扶轎的顏清標走在轎前向群眾揮手。記者蔡維斌／攝影
推擠中將李佳芬成功護送扶轎的顏清標走在轎前向群眾揮手。記者蔡維斌／攝影
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太平媽祖鑾轎一出廟不久就發生嚴重推擠，李佳芬被擠在人群中動彈不得。記者蔡維斌／攝...
太平媽祖鑾轎一出廟不久就發生嚴重推擠，李佳芬被擠在人群中動彈不得。記者蔡維斌／攝影
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太平媽祖鑾轎一出廟不久就發生嚴重推擠，李佳芬被擠在人群中動彈不得，福宮董事長楊文...
太平媽祖鑾轎一出廟不久就發生嚴重推擠，李佳芬被擠在人群中動彈不得，福宮董事長楊文鐘也高聲要大家別推擠。記者蔡維斌／攝影
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太平媽祖鑾轎一出廟不久就發生嚴重推擠，李佳芬被擠在人群中動彈不得，後方的內政部長...
太平媽祖鑾轎一出廟不久就發生嚴重推擠，李佳芬被擠在人群中動彈不得，後方的內政部長徐國勇。記者蔡維斌／攝影
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太平媽祖鑾轎一出廟不久就發生嚴重推擠，李佳芬被擠在人群中動彈不得。記者蔡維斌／攝...
太平媽祖鑾轎一出廟不久就發生嚴重推擠，李佳芬被擠在人群中動彈不得。記者蔡維斌／攝影
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李佳芬徐國勇神轎顏清標

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