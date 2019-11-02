內政部長掌轎李佳芬要扶轎 太平媽出巡廟口搶成一團

2019-11-02 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



雲林縣福興宮太平媽祖今晚起駕展開16天的大會香遶境，鑾轎起駕由內政部長徐國勇和立委劉建國掌轎，高雄市場韓國瑜妻子李佳芬和雲林縣長張麗善等人守在廟口等候鑾轎出廟，當時人潮擁擠，大甲鎮瀾宮董事長顏清標要保護李佳芬靠近準備扶轎，不料，和熱情搶轎的群眾發生嚴重推擠，李佳芬也被擠進人群中動彈不得，最後在神轎隊強力護送下，鑾轎才順利出廟。

太平媽祖今晚駕出廟，由內政部長徐國勇在廟口引燃第一響起馬炮，當時神轎還在廟內，應邀參加起駕儀式的大甲鎮瀾宮董事長顏清標突然拉著李佳芬的手，擠到鑾轎前，由李佳芬在轎前近距離祈拜。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

隨後，李佳芬和張麗善等人一起走出廟口燃放起馬炮，準備迎駕出廟，當時放完第一響起馬炮的徐國勇則馬上走回廟內，和立委劉建國一起掌轎，在完成三響炮，鑾轎緩緩出廟，受到眾多信徒圍轎，大家爭先搶轎，場面開始推擠。