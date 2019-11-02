千人漫遊八堡圳風光 洪麗娜為田中馬盛會帶動氣氛

2019-11-02 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



彰化縣田中1 千多名親子今天跟著專業教練做完暖身操後，在鎮長洪麗娜帶領下，沿著八堡圳的小葉欖仁綠色道路走到高鐵彰化站廣場，沿路觀賞水圳風光和街景。洪麗娜說，假日全家大小一起走大自然，也同時貼近家鄉的美，享受親子樂。

洪麗娜本身是運動選手，喜歡運動，去年上任後積極推動運動健身活動，今天鎮公所舉辦來回約4公里的「漫遊八堡圳」健行活動，吸引鎮民報名，上午7時，很多人是全家扶老攜幼趕到三潭國小，縣長王惠美也趕來參加，有人還推著嬰兒車走完全程，中潭里有2名90歲來阿公也開心跟著大家一起漫遊，讓田中的八堡圳堤岸道路出現難得的人潮。

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洪麗娜說，清晨全家大小帶著愉悅的心情走在八堡圳的綠色隧道，是難得的體驗，田中八堡圳長約兩公里的路段，種植小葉欖仁，如今樹木高大成蔭，形成田中鎮的綠色隧道，她認為全家沿水圳漫遊是值得推廣。