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真神！3公尺高千里眼順風耳首登玉山

吳敦義餐會喝多不適 醫提醒酒喝太多真的會死

千人漫遊八堡圳風光 洪麗娜為田中馬盛會帶動氣氛

2019-11-02 20:57聯合報 記者何烱榮／彰化即時報導

彰化縣田中1 千多名親子今天跟著專業教練做完暖身操後，在鎮長洪麗娜帶領下，沿著八堡圳的小葉欖仁綠色道路走到高鐵彰化站廣場，沿路觀賞水圳風光和街景。洪麗娜說，假日全家大小一起走大自然，也同時貼近家鄉的美，享受親子樂。

洪麗娜本身是運動選手，喜歡運動，去年上任後積極推動運動健身活動，今天鎮公所舉辦來回約4公里的「漫遊八堡圳」健行活動，吸引鎮民報名，上午7時，很多人是全家扶老攜幼趕到三潭國小，縣長王惠美也趕來參加，有人還推著嬰兒車走完全程，中潭里有2名90歲來阿公也開心跟著大家一起漫遊，讓田中的八堡圳堤岸道路出現難得的人潮。

洪麗娜說，清晨全家大小帶著愉悅的心情走在八堡圳的綠色隧道，是難得的體驗，田中八堡圳長約兩公里的路段，種植小葉欖仁，如今樹木高大成蔭，形成田中鎮的綠色隧道，她認為全家沿水圳漫遊是值得推廣。

戀戀二水跑水節今、明兩天在隔壁的二水鄉登場，彰化縣馬拉松嘉年華第三場是跑水馬拉松，明天清晨有5千多名選手熱情開跑，被公認是台灣最有人情味的田中馬拉松下星期日（10日）開跑，戴著埔鹽順潭宮帽在法國尼斯鐵人三項奪得世界錦標冠軍的挪威鐵人三項選手艾登，將專程來台領跑，讓報名的1萬5名選心很期待，鎮公所舉辦漫遊八堡圳活動為田中馬活動熱身。

田中鎮公所舉辦漫遊八堡圳健行活動，吸引1 千多名親子參加。記者何烱榮／攝影
田中鎮公所舉辦漫遊八堡圳健行活動，吸引1 千多名親子參加。記者何烱榮／攝影
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