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真神！3公尺高千里眼順風耳首登玉山

吳敦義餐會喝多不適 醫提醒酒喝太多真的會死

影／真神！3公尺高千里眼順風耳首登玉山

2019-11-02 20:50聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

真神！背神像上玉山已經不稀奇，台中市烏日玉闕朝仁宫「莊儀團」12名成員，今天凌晨扛著重達30公斤、3公尺高的千里眼、順風耳神將花了3小時走到玉山主峰，不只成員感動流淚，沿路的山友也相當佩服他們的毅力，沒想到會在玉山山頂看到巨大的千里眼、順風耳神將傲視群峰，真的「有神，快拜」。

玉闕朝仁宫「莊儀團」12名成員，今天凌晨3點半從排雲山莊出發，眾人輪流揹著媽祖及武財神神像，和兩尊重達30公斤的千里眼及順風耳神將，沿著玉山陡坡往上邁進，沿途許多山友看到這一幕，都趕緊抓住機會與神像合影，也對這次的千里眼順風耳登頂壯舉佩服不已。

玉闕朝仁宫董事柳榮俊說，5年前就有此構想，去年10月北港朝天宫千里眼、順風耳分靈至玉闕朝仁宮，便決定完成帶神像、神將上玉山的目標，向媽祖、武財神及千里眼、順風耳將軍擲筊，都獲得聖筊，因此決定玉山行。「莊儀團」12名成員是由玉闕朝仁宫年輕信徒組成，都是首次登玉山，眾人展開自主訓練。

柳榮俊指出，「莊儀團」12名成員昨天凌晨今凌晨4時在台中市烏日玉闕朝仁宫集合，裝備再一次檢查，4點30分焚香團拜稟報儀式，祈求一路平安，天氣風和日麗，隨即出發登玉山行程。

柳榮俊說明，媽祖及武財神神像較小，但千里眼及順風耳神將各重30公斤、高近3米，7、8小時山路的路程，眾人輪流扛著，非常辛苦。幸好天氣相當好，眾人背著巨大神像看到玉山山頂就在前面時，卻是最難走的一段，大家幾乎雙手雙腳同時運用，攀上近4000公尺玉山山頂，都激動得哭了。

柳榮俊指出，完成重30斤、3米高的神像扛上玉山的壯舉後，登山客看到如此大的神像，都搶著要跟媽祖、武財神、千里眼及順風耳神將拍照。

台中市烏日玉闕朝仁宫「莊儀團」12名成員今天輪流扛著重30公斤、高近3米的千里眼...
台中市烏日玉闕朝仁宫「莊儀團」12名成員今天輪流扛著重30公斤、高近3米的千里眼及順風耳神將，登上玉山山頂。圖／台中市烏日玉闕朝仁宫提供
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台中市烏日玉闕朝仁宫「莊儀團」12名成員今天輪流扛著重30公斤、高近3米的千里眼...
台中市烏日玉闕朝仁宫「莊儀團」12名成員今天輪流扛著重30公斤、高近3米的千里眼及順風耳神將，登上玉山山頂。圖／台中市烏日玉闕朝仁宫提供
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台中市烏日玉闕朝仁宫「莊儀團」12名成員今天輪流扛著重30公斤、高近3米的千里眼...
台中市烏日玉闕朝仁宫「莊儀團」12名成員今天輪流扛著重30公斤、高近3米的千里眼及順風耳神將，登上玉山山頂。圖／台中市烏日玉闕朝仁宫提供
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台中市烏日玉闕朝仁宫「莊儀團」12名成員今天輪流扛著重30公斤、高近3米的千里眼...
台中市烏日玉闕朝仁宫「莊儀團」12名成員今天輪流扛著重30公斤、高近3米的千里眼及順風耳神將，登上玉山山頂。圖／台中市烏日玉闕朝仁宫提供
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