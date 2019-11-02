創意加誠意 林智堅站台輔選送1箱客製化大桔大力

2019-11-02 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹即時報導



一般選舉場合，來賓大都贈送好彩頭及「包、粽」等吉祥物祝福參選人，新竹市長林智堅有別於傳統，特別客製化水果紙箱，上面印有「智堅推薦、品質保證」、「票票入匭、前進立院」，還有林智堅的肖像漫畫及斗大的「勝」字，裝滿橘子，送給邀請他站台的參選人，祝福「大桔大力」高票當選。

今天上午林智堅受邀到屏東參加立委參選人鍾佳濱競選總部成立大會，林智堅站台輔選時，就送出第1箱客製化的橘子，上面印有鍾佳濱的名字，下午到南投縣幫立委參選人蔡培慧輔選，也送蔡培慧1箱客製化的橘子，上面也有蔡培慧的名字，都是絕無僅有的吉祥物。

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林智堅的幕僚說，去年林智堅競選市長連任時，每晚開直播宣傳，因小編建議結束前要吃個東西做結尾，林智堅每次在直播結束前，都會吃顆橘子，選前1個月幾乎天天吃，也獲得不少回響，許多支持者以為林喜歡吃橘子，紛紛送上橘子，還畫上許多趣味圖案或文字，效果很好，也被幕僚稱為「橘子運動」

這次立委選舉，許多參選人陸續成立競選總部或有造勢活動，林智堅受邀參加，因認為送好采頭、包粽太過傳統，跟幕僚討論後，決定延續「橘子運動」，設計紙箱圖案，請在地紙箱工廠客製化製做，固定的紙箱版型，要為邀請他的參選人站台前，會請紙廠印上對方的名字，再到果菜市場採購，裝滿整箱橘子，在站台造勢時，送給對方祝福「大桔大力」。