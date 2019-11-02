興大百年校慶 創校校長阿部文夫3名孫子都來祝福

2019-11-02 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



中興大學今天百年校慶，歷任校長黃東熊、薛敬和、彭作奎、蕭介夫、李德財皆到場慶生，最特別的是首任校長阿部文夫3名孫子也來祝福，並致贈阿部文夫校長所出版的絕版書籍二冊，內容是世界遊記與自傳，讓百年校慶意義更珍貴。

校長薛富盛表示，興大創校1919年，是國內歷史最悠久的國立研究型大學，在農業生技、動植物基因轉殖、動物醫學等領域，擁有全球頂尖的學術實力，近年學術發展全方位，在理工、人文、社會科學領域成效卓著，16萬校友遍佈全球，在產、官、學界領域貢獻所長。

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今年百年校慶，興大花了半年尋找與規劃，邀請到1919年創校校長阿部文夫的3名孫子蒞校，由家族代表阿部孝明在慶祝大會發表賀詞，同時致贈阿部文夫校長所出版的絕版書籍二冊，內容分為世界遊記與自傳。

阿部孝明表示，祖父40歲那年，為了建設總督府農林專門學校到台灣，參與當年中興大學的創建，此後，祖父在台灣投入農業教育達15年之久，40到55歲的人生黃金時期都奉獻給中興大學，阿部家族覺得十分榮耀且喜悅，台灣是阿部家族的第二故鄉。

教育部長潘文忠表示，興大為農林領域的頂尖大學，更是中台灣的學術重鎮，經過百年的深耕，培育了許多傑出的校友在產官學研界貢獻，共有7位中研院院士及多位教育部國家講座，並持續建置重要的前瞻研究中心。