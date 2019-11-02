興大百年校慶 創校校長阿部文夫3名孫子都來祝福
中興大學今天百年校慶，歷任校長黃東熊、薛敬和、彭作奎、蕭介夫、李德財皆到場慶生，最特別的是首任校長阿部文夫3名孫子也來祝福，並致贈阿部文夫校長所出版的絕版書籍二冊，內容是世界遊記與自傳，讓百年校慶意義更珍貴。
校長薛富盛表示，興大創校1919年，是國內歷史最悠久的國立研究型大學，在農業生技、動植物基因轉殖、動物醫學等領域，擁有全球頂尖的學術實力，近年學術發展全方位，在理工、人文、社會科學領域成效卓著，16萬校友遍佈全球，在產、官、學界領域貢獻所長。
今年百年校慶，興大花了半年尋找與規劃，邀請到1919年創校校長阿部文夫的3名孫子蒞校，由家族代表阿部孝明在慶祝大會發表賀詞，同時致贈阿部文夫校長所出版的絕版書籍二冊，內容分為世界遊記與自傳。
阿部孝明表示，祖父40歲那年，為了建設總督府農林專門學校到台灣，參與當年中興大學的創建，此後，祖父在台灣投入農業教育達15年之久，40到55歲的人生黃金時期都奉獻給中興大學，阿部家族覺得十分榮耀且喜悅，台灣是阿部家族的第二故鄉。
教育部長潘文忠表示，興大為農林領域的頂尖大學，更是中台灣的學術重鎮，經過百年的深耕，培育了許多傑出的校友在產官學研界貢獻，共有7位中研院院士及多位教育部國家講座，並持續建置重要的前瞻研究中心。
今天興大也頒發第23屆傑出校友，今年有13名產官學研界校友獲選，包含行政院秘書長李孟諺（環工系77年）、內政部部長徐國勇（北法商／法律學系75年）、經濟部水利署署長賴建信（水保系博士班93年）、農委會動植物防疫檢疫局局長馮海東（昆蟲學系及碩士班68年）、外交部駐舊金山辦事處副處長李盈興（北法商／公共行政系77年）、愛荷華州立大學特聘教授鄭哲玲（食品化學工程學系62年）、紐約市立大學史坦頓分校生物系/生化研究所教授及系主任沈昌輝（農藝學系79年）、寶成國際集團顧問龔松煙（高階經理人碩士在職專班107年）、台灣數位光訊科技(股)公司董事長及清新溫泉度假飯店董事長廖紫岑（高階經理人碩士在職專班103年）、福倫連鎖藥局／福洲藥品有公司總經理林澤輝（高階經理人碩士在職專班96年）、Pinnacle Facility Engineering, Inc.總裁曹明宗（土木系73年）、台灣唐洲企業有限公司總經理黃傳生（高階經理人碩士在職專班兩岸台商組104年）、苗栗縣原住民工藝協會創辦人黃亞莉(尤瑪‧達陸/Yuma Taru)（中文系進修學士班77年）。
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