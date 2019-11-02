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百年興大「學生會校友會」成立 公立大學校友組織創舉

2019-11-02 19:19聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

創立在1919年的國立中興大學百年校慶，傳承25年的中興大學學生會也在今天成立「國立中興大學學生會校友會」，廣邀近百位各行各業的歷屆學長姐返校，希望藉由學生會經驗傳承，讓校園民主、大學自治的目標更落實。

學生會的校友們表示，興大學生會創立於民國83年，至今已有26年歷史，學生會以三權分立，分設行政中心、學生代表大會、學生仲裁評議委員會，落實學生自治，學生會長由興大全體學生投票產生，對外代表學生會，對內領導行政中心，負責學生會實際之運作，接受學生代表大會監督。

中興大學學生會在傳承至25屆之後，已經累積上千名曾任幹部的學長姐，如今在教育界、科技業、媒體界、金融行業綻放光彩，由歷屆學生會長與畢聯會長、系所學會會長、社團社長共同發起創立「國立中興大學學生會校友會」，是國內公立大學校友組織的創舉，希望藉由學生會校友會成立，落實中興大學校園民主與大學自治。

中興大學學務長蘇武昌教授代表校方到場勉勵，期許校友在社會上打拼，展現中興人熱忱的態度、專注的精神與創新的思維，在各行各業為母校增光；前中興大學校長、中央研究院特聘講座蕭介夫教授，前中興大學學務長、台中科技大學副校長鄭經偉，以及中興大學畢業的環球科技大學前副校長林三立都回到母校，探視昔日的學生。

校友會成立當天，主辦單位邀請中興歷史系畢業的校友何則文（小樹）以「青春跟著肥鵝跑 那些學生會給我的人生禮物」為題進行演講。

何則文今年不到30歲，已擔任過全球五百強企業人資整合營銷主管，目前更是暢銷作家，著作有《別讓世界定義你》、《青年寫給青年的東協工作筆記》、《用地圖看懂東南亞經濟》、《個人品牌》等書籍，透過演講闡述學生會生涯對他人生的啟發，鼓勵學弟妹要跳脫框架「別讓世界定義你」！

創立在1919年的國立中興大學百年校慶，傳承25年的中興大學學生會也在今天成立「...
創立在1919年的國立中興大學百年校慶，傳承25年的中興大學學生會也在今天成立「國立中興大學學生會校友會」，廣邀近百位各行各業的歷屆學長姐返校，傳承大學自治精神。圖／興大學生會校友會提供
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中興大學青年返校

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