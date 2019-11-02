影／不用花錢到國外 台中就能看到國際舞蹈嘉年華
2019-11-02 18:55
聯合報 記者余采瀅
／台中即時報導
2019台中國際舞蹈嘉年華今日在夏綠地公園進行重頭戲踩街表演，來自台灣、日本、韓國等多達15組踩街隊伍走上街頭，帶來台灣民俗陣頭、原住民族、日本慶典等不同風格的舞蹈，吸引大批人潮在街邊爭相拍照觀看，場面盛大。
台中市府觀旅局長林筱淇表示，台中國際舞蹈嘉年華今年邁入第4年，往年只辦4天，今年擴大舉辦到6天，希望為台中市帶來更多觀光人潮。
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林筱淇說，台中國際舞蹈嘉年華第一周開演即轟動全台，來自比利時的托爾高空劇場獲得滿堂彩；還有來自西班牙的反向垂直芭蕾舞劇，舞者利用繩索在高樓建築牆面上跳躍，也讓民眾驚呼連連。本周登場的踩街嘉年華，邀集國內外15組舞團輪流踩街表演，舞出力與美。
「踩街嘉年華」今天下午由台中文華高中以輕快的旋律帶來精彩的開場表演；踩街的第一支隊伍則由台南應用科技大學上陣，以台灣著名的民間藝陣「家將團」的元素編作而成，充滿力道的步伐及考究的臉譜，展現台灣藝陣文化。
除了台灣11組的踩街舞團，另有4支國外團隊，包括來自日本名古屋「笑”」演出犬山祭主題，為台中帶來濃厚的日本祭典氛圍；日本北海道的「北昴」、「淑德大學鳴踊」以及首次來台演出的韓國「A UL」，優雅的身段與舞姿，讓觀眾感受日韓舞蹈的魅力。
台中的許小姐說，得知有踩街嘉年華，特地帶媽媽及女兒來看表演，除了可以近距離感受舞者奮力舞動的震撼，還有日本、韓國等舞團表演，不用花錢到國外就能看到國際性的演出。
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