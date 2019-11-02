少子化浪潮 聯合盃作文賽南投參賽學生反增加

2019-11-02 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



聯合盃作文大賽南投區初賽今天下午3時在旭光高中及埔里國中登場，共有60多所學校，1302名學生參加。中興高中學生張雅蓮從國小就參加作文盃比賽，5年來不曾缺席，她說，她喜歡寫作和閱讀，聯合盃作文大賽提供很好的競賽舞台，讓她面對大型比賽，能夠訓練臨場思考創作的能力，下筆更加通順流暢。

聯合盃作文大賽南投區初賽第13年舉辦，報名相當踴躍，共有60多所學校參加，弘明高中就有200多名學生參賽，比去年增加快兩百人。賽前還有阿公打電話詢問，「我孫女每年都比賽，怎麼今年還沒收到准考證」，經趕緊補發順利應試，可見學生和家長對作文大賽的重視。

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南投縣教育處和旭光高中校長何光明全程關心考試狀況。何光明說，南投縣幅員廣大偏鄉小校多，學生的文化刺激比都會區少很多，也感謝聯合報每年在南投舉辦作文大賽，對提升的閱讀和寫作能力幫助很大。

聯合報中部發行組主任鄭明傑說，南投縣府每年撥四億多元經費，提供幼兒園和中小學生免費營養午餐，縣長林明溱也重視學生的閱讀寫作能力，持續支持聯合報舉辦作文比賽，讓學生從小打好寫作基礎，聯合報系未來也會持續投入寫作推廣，提供南投學子創作的舞台。