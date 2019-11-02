新竹市長助選蔡培慧 林智堅版「橘子」藏笑點
2019-11-02 18:22
聯合報 記者江良誠
／南投即時報導
新竹市長林智堅今天到南投縣埔里鎮，為南投縣立委第一選區參選人蔡培慧輔選，因為蔡培慧長期投入農業研究、食農教育跟長者健康的關照，跟他的理念不謀而合，林智堅主動邀請蔡培慧PK廚藝，並邀請在地長輩評鑑，透過廚藝傳遞健康飲食觀念。
蔡培慧響應「在地吃、吃當季」，與林智堅準備了南投盛產的頭社絲瓜跟埔里茭白筍，分別烹調絲瓜麵線跟茭白筍粥，都是很適合長輩咀嚼食用的料理。最重要的是，關注在地食材、青年進鄉、食農教育並致力促進銀髮族照顧資源的蔡培慧，這次特地邀請在地長照組織「厚熊笑狗」共同討論出這兩道適合老大人食用的菜餚，讓老人家也能吃的美味又健康。
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林智堅準備了大吉大力勝選橘子祝福蔡培慧，紙箱分別印有「智堅推薦、品質保證」、「票票入匭、前進立院」相當有趣。林智堅說，當初他選舉直播都以吃橘子收尾，支持者以為他喜歡吃橘子，紛紛送橘子到競選辦公室，不久整個辦公室堆滿橘子。
他說，「看到這些橘子就代表一個個祝福，我現在要把這些祝福送給培慧，助她順利當選，如願為家鄉服務。」蔡培慧也準備了埔里的百香果果凍回贈市長，她說「這是新鮮百香果汁做成的果凍，很適合給小朋友食用。」
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