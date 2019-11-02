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陽明高中校慶變抗議事件 其一導火線是「早自習」

台中市還有無醫村 這群醫護默默守護居民健康

2019-11-02 17:46聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市和平區地處偏遠、交通不便，至今大部份區域仍為「無醫村」，距離最近的醫院至少需2小時車程，就醫不便。台中市政府衛生局今天說，衛生局自101年起輔導中山醫學大學附設醫院承接健保署「和平區醫療給付效益提升（IDS）計畫」，至今每年服務逾1萬3000人次，未來計畫在梨山衛生所增設復健設施，提供當地民眾更完善的治療。

台中市衛生局長曾梓展表示，非常感謝和平地區衛生所及中山醫大附設醫院的醫療團隊與工作人員，全年無休地默默付出，守護偏鄉居民健康，衛生局將持續完善偏鄉醫療照護，提供在地就醫可近性。

衛生局說明，和平區醫療給付效益提升（IDS）計畫是由中山醫學大學附設醫院承接，結合和平、梨山衛生所和當地診所資源，提供門診、巡迴醫療與健康促進活動外，更整合鄰近醫院支援精神科、眼科、肝膽胃腸科等專科醫師診療，至今每年服務逾1萬3000人次。

此外，考量和平區地處偏遠，距最近的醫院至少需2小時車程，梨山衛生所提供24小時急診服務，經醫師初步診斷及處置，決定是否送至鄰近醫院進一步治療；如民眾符合空中後送條件，亦可透過衛生福利部「空轉後送遠距會診平台」，由空中轉診審核中心、申請後送醫療院所及接收轉診醫院三方遠距會診，取得更即時的醫療專業意見，確保患者健康。

台中市和平區地處偏遠，距離最近的醫院至少需2小時車程，梨山衛生所提供門診及24小...
台中市和平區地處偏遠，距離最近的醫院至少需2小時車程，梨山衛生所提供門診及24小時急診服務。圖／台中市衛生局提供
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