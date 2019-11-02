免費入場！台中大里太平12場氣墊樂園嘉年華今開跑

2019-11-02 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市大里、太平區12場「假日親子氣墊樂園嘉年華」活動今天上午首場在太平區豐年公園開跑。立委何欣純說，為了讓親子共享戶外休閒活動，與在地的里長們攜手合作，今天起到本月24日，利用周六、周日在大里、太平的公園舉辦共12場氣墊遊戲活動，免費入場，現場還提供咖啡、紀念品，數量有限，送完為止，歡迎爸媽帶著大小朋友同樂。

何欣純表示，今天上午、下午分別在太平豐年公園、宜佳公園舉行，明天在大里的環保公園、大里公園登場，之後還會有「小純青年軍舞團」的表演，一共12場，詳情請鎖定「何欣純 台中阿純」臉書紛絲專頁。

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立委何欣純指出，舉辦氣墊遊戲的活動，讓爸媽不只能夠就近帶孩子出門玩耍，也能給孩子體驗不同的遊戲樂趣。她是2個女兒的媽媽，女兒也相當喜愛氣墊遊戲，才會有這個活動的發想，而且氣墊遊戲好玩又安全。