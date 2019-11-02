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國道服務區耶誕裝置藝術 邀民眾聆聽家扶兒心願

2019-11-02 18:33中央社 台中2日電

國道3號清水服務區名為「聖誕老人的家」的裝置藝術今天啟用，透過互動式感應裝置，邀過路人入屋聆聽家扶兒的心願，還有耶誕快遞天使協助收件，希望讓家扶兒成功圓夢。

走進清水服務區，裝置藝術映入眼簾，由錠嵂藍鵲社會福利基金會偕同高速公路局及新東陽有限公司打造，並由實踐大學媒體傳達設計學系學生設計，透過互動式感應裝置，讓進到屋內的民眾聆聽家扶兒的耶誕心願，化身耶誕老人，幫助家扶兒圓夢。

「我想要有件羽絨外套冬天可以穿」、「我的涼鞋太小了，希望有雙新涼鞋」，今年擴大計畫要實現金門、澎湖、宜蘭、花蓮、台東等500名家扶孩子的耶誕心願。

錠嵂藍鵲社福基金會董事長李淑芬表示，去年在15天內，完成250個家扶兒的心願，今年希望能在時間內讓500名家扶兒圓夢，全台有250名耶誕快遞天使，認領人選定完成並準備好禮物，耶誕快遞天使就會前往收件，將禮物送到基金會，讓孩子快速圓夢。

台灣兒童暨家庭扶助基金會副執行長劉國璋指出，許多偏鄉孩童也想擁有耶誕禮物，感謝活動讓更多弱勢孩童也能圓夢。

除了在清水服務區展出的裝置藝術可實現家扶兒心願，另有10座小型室內裝置彈珠台，將在桃園國際機場、松山機場及清水、關西、西湖、南投服務區擺放，每顆彈珠象徵一份禮物，玩家體驗彈珠機台時，也能化身耶誕老人，將禮物送到台灣各地。

裝置藝術松山機場藍鵲

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