資優女與外婆遭輾斃今告別式 沈智慧：修法遏憾事發生

2019-11-02 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市張姓居仁國中資優女學生上個月16日由外婆騎車接送返家途中遭砂石車輾斃，今天舉行告別式。立委沈智慧出席這場祖孫告別式時說，砂石車疑因視線死角造成這起悲劇，她將在立法院提出法律修正案，要求大型車輛強制加裝防撞的安全系統，遏止憾事再次發生。

祖孫告別式除親屬外，地方各界多人來弔唁，包括立委沈智慧、台中市議員李中、黃馨慧。親友追憶，來自單親家庭的張姓女學生在生前時曾表達「自己很好命，有這麼多人疼我」，即便成績優秀，卻很體貼懂事，認為媽媽工作很辛苦，「要快點努力讀書長大，賺錢幫媽媽分擔辛勞」，是個貼心又早熟的孩子。

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沈智慧說，國內現今新式小客車都有加裝「雷達偵測系統」，當車輛附近有行人或車輛，警示系統即亮起或發出聲響，警示駕駛人。她認為，所有大型車輛都應強制加裝這類安全系統，做好「防撞保障」，以保護用路人及行人的安全。

沈智慧表示，她將提案修正相關法律，對這種惡意行為加重刑責，以遏止類似事件重演。若發現雇主縱容駕駛做出這樣的行為，雇主也應受到刑法的懲處。