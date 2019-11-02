二水跑水節熱鬧展開 獨一無二跑水馬拉松3日登場

2019-11-02 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



2019二水國際跑水節今天上午在二水鄉林先生廟舉行感恩祭和八堡圳圳頭祭，縣長王惠美擔任主獻官，鄉長蘇界欽、交通部觀光局副局長周廷彰和地方人士一起上香祈福與表達感恩之意，二水跑水馬拉松3日上午6時在二水國水登場。

二水國際跑水節是一個深具歷史故事，闡揚先民鑿水圳開發彰化平原的節慶活動，由交通部觀光局、彰化縣政府、二水鄉公所共同主辦，今年以「通圳300年 感恩三世紀」為主軸，策畫6大項27單元活動，有莊嚴祭典、跑水體驗、跑水馬拉松、國際交流、社區劇場公演等，呈現二水獨特的文化節慶面貌。

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王惠美說，八堡圳通圳300年，今年二水國際跑水節比往年更熱鬧，感謝天、感謝地、感謝先人在300年前這麼有智慧興建八堡圳，讓農民灌溉農田無後顧之憂，農特產品也很豐碩。

「文化局正推廣歷史老屋活化再利用，民眾如能利用補助修繕老屋，相信對地方繁榮與進步會有幫助。」王惠美說，她也希望二水未來一年四季都有跑水節等特色活動，帶動周遭觀光景點，做點線面的串聯，把二水變成一個休閒觀光的好去處。現在二水鄉人口剩不到1萬5千人，希望明年她來參加二水國際跑水節時，可突破1萬5千人，有好的創業基礎讓年輕人肯回鄉，相信人數也會增加。

蘇界欽說，今年設計跑水創意在地秀，由大葉大學國際學生、二水鄉社區社團組隊表演路面秀、水圳秀、舞台秀等3場，另外國際青年跑水有日本、印度、加拿大、印尼、越南、南非、美國、蒙古、馬來西亞、聖文森、玻利維亞、柬埔寨等12國國際青年組隊體驗。

今晚7時在二水國小操場舉辦「2019二水國際跑水節-向志工致敬晚會」，主辦單位邀請李明德、曾淑勤、大百合、蘇霈、江明娟、羅吉鎮演出，為3日的「國際跑水馬拉松」暖身。

二水跑水馬拉松活動才舉辦第三年，已名列全國十大馬拉松賽事，賽程中含300公尺跑水道，是一項特殊的路跑體驗，吸引海內外路跑愛好者參加，賽程分為全馬組、半馬組、健跑組、戀人組。

跑水節活動內容還有：「漫步二八水、寶盒藏幸福」、「通圳300年-發現二水之美繪畫比賽」、籠仔篙文創燈具活動、「大家來展寶-尋寶、展寶、惜寶逗陣來」、三鐵意象、明世界掌中劇、多項文創產業展及市集、農事體驗活動及「創意跑水-水圳石笱施工濕背秀」。

蘇界欽說，二水鄉正盛產白柚、芭樂、胭脂茄、白玉苦瓜、濁水米，民眾來體驗跑水馬拉松，不防順道選購優良農產品。來二水可搭火車在二水車站下車，2、3日都有接駁車，從上午8時至下午4時，約15分鐘1班；若搭乘台鐵集集線者，可在源泉車站下車，步行前往會場只要5分鐘。