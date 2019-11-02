洪慈庸募款餐會明登場 邀鄭弘儀主持還有神秘嘉賓站台

2019-11-02 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



無黨籍立委洪慈庸競選連任，募款餐會明日在台中市大雅區大和園舉辦，餐券售罄將席開百桌。洪慈庸今日搶先公布邀請到鄭弘儀主持，交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、「前線」夥伴陳柏惟、林昶佐，時代力量議員黃捷、林穎孟等人站台，還有尚未曝光的「神秘嘉賓」，將在當天曝光。

洪慈庸指出，自己過去也曾受邀到鄭弘儀大哥的節目接受專訪，聊時事議題、地方建設、政策觀點等交流，他是一位相當專業的主持人，希望當天也透過鄭弘儀大哥的主持魅力，讓募款餐會活動順暢，也更加強鄉親互動與情感串聯。

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洪慈庸說，募款餐會當天卡司嘉賓包括交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、「前線」夥伴陳柏惟、林昶佐，時代力量議員黃捷、林穎孟，曾協助的陳情案老農民金水伯、頭家國小家長會饒會長、軍人家屬李爸爸，還有尚未曝光的「神秘嘉賓」將到場助講相挺，並將安排「人生重要物品」拍賣，還有小小鼓王呂岳駿、微笑唸歌團等演出規畫。