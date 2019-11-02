迎接建縣300年 彰化市公所籌辦秘密計畫

2019-11-02 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化建縣將滿300年，縣城所在地的彰化市，已籌備秘密計畫，將在明年春節期間，以燈籠來妝點城區，歡迎各地民眾到彰化來提燈過新年，感受彰化古城市的魅力。

彰化市長林世賢表示，彰化於清朝初年經由漢人開墾拓展形成「半線莊」，在康熙晚期逐漸發展成為「半線街」，至雍正元年（西元1723年），正式設立彰化縣，再過4年、也就是西元2023年，就是彰化建縣滿3百年的大日子。

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為迎接建縣300年盛事，彰化市公所將於明年春節期間，隆重啟動「彰化300 古城新生」系列的序幕，發起一起來提燈籠踩街尋跡，感受這片土地300年來的記憶與喜悅。

為了替提燈籠踩街活動暖身，市公所今天在南郭國小舉辦「創意彩繪燈籠活動」，共有6百多位小朋友參加，接著還會邀請社區和各校學童一起來作燈籠，完成的作品將會在春節期間，用來妝點城區。