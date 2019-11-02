離鄉近30年流落片場 媽祖託夢回鑾北斗奠安宮
2019-11-02 13:45中央社 彰化縣2日電
彰化縣北斗鎮奠安宮一尊媽祖遷到花壇鄉台灣民俗村「片場」近30年，媽祖託夢盼回奠安宮，經廟方擲筊獲應允，媽祖今天在信徒簇擁下風光從花壇回鑾北斗，結束「離鄉」日子。
民國79年，由於北斗鎮奠安宮舊殿失修，當時管理委員會決議將舊奠安宮及媽祖神像捐到花壇鄉台灣民俗村奉祀，經過約30年，北斗地方人士積極向台灣民俗村爭取奠安宮舊殿回鄉，達成共識後，廟方今天恭迎在台灣民俗村的天上聖母回鑾北斗奠安宮。
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彰化縣長王惠美致詞說，台灣民俗村供奉的媽祖託夢地方人士，希望回到北斗奠安宮，經廟方人員擲筊獲三次聖筊應允，因此委員會規劃迎接媽祖回到北斗奠安宮系列活動，希望將原址祖廟原汁原味遷回北斗，盼帶動地方觀光、提升北斗媽祖形象。
根據縣府資料，北斗奠安宮、彰化南瑤宮、鹿港天后宮號稱彰化三大媽祖廟，北斗奠安宮創建於清朝康熙年間，前身為東螺街天后宮，嘉慶年間由於水災、械鬥等因素，導致東螺街房屋毀損，民眾便遷往北斗興建廟宇，並以「奠定厥居，安集乎民」取名為北斗奠安宮。
縣府表示，廟方以北斗牛墟舊址的奠安宮停車場作為祖廟遷回地，並規劃恭迎天上聖母系列活動，包含萬人遶境、時空穿越牆、擲筊博好運、攝影比賽、祈福晚會等一整天活動。
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