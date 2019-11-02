新北享家Bar台彰化展售會 侯友宜化身拍賣官推銷農產品

2019-11-02 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市農業局與彰化縣合作，今天在遠百板橋中山店1樓廣場進行「新北享家Bar台－彰化週展售會」，讓在新北打拚的彰化人，一齊回味故鄉的味道，新北市長侯友宜化身超級拍賣員，大力推銷彰化農友帶來的溪州珍珠芭樂、甘藷等在地特色農產，品嘗當令的好味道。

為讓來自各地的市民也能嘗到家鄉的味道。農業局每月以不同縣市為主題，打造了「新北享家Bar台」農產品交流平台，今天是第3場展售會，以「彰化」做為主題，溪州的珍珠芭樂、甘藷等彰化特色的新鮮農產品。

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侯友宜今天擔任拍賣員，向現場的攤商掛保證「中午12點前賣完所有產品，趕快回家休息」，同台的議員民代也紛紛支持，買下來從產地直送的農產品。侯友宜表示，今天現場的農產品全部賣光光，想買也買不到，芭樂很甜很好吃，蔬菜也種得很漂亮，全部都是彰化鄉親的努力，接下來也會陸續與其他縣市合作。

農牧經營管理科長游富鈴表示，目前已經辦過3場展售會，分別是嘉義、南投、彰化，下次展售會將在11月30日舉辦，預計會與台中或雲林合作，會依照當地盛產的農產品決定與哪個縣市合作，還在協調中。目前團購賣出的芭樂、火龍果已有260箱團購，總計11萬元，今天在現場有10個攤位，其中從彰化產地上來的攤商有7個，3個是新北在地有機小農，如果想購買產地直送的芭樂跟紅龍果，民眾可向果菜公司訂購。