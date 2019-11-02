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28對新人參與中鋼台中場集團結緍 學長姊獻上祝福

2019-11-02 12:59聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

中鋼集團結緍台中場「祥和幸福、成家立足」今天上午9時在台中市龍井區中鋼集團子公司中龍鋼鐵廠區內樂活中心展演廳登場，由中鋼董事長翁朝棟擔任證婚人，中龍鋼鐵董事長王錫欽任主婚人祝福在場的28對新人，中龍鋼鐵員工許家騰、盧碧伶夫婦因為在同單位工作，相識相戀，103年參加中鋼集團結緍，如今育有2名子女，今天2人也帶著子女，以「學長、學姊」來祝福新人。

新人林芊瑜說，她是因有朋友嫁給中龍鋼鐵員工，過得很幸福，經由介紹，認識在中龍鋼鐵任職工程師的老公陳勁淮，經二年多的戀愛，覺得老公很忠厚老實，決定厮守終身。

中鋼集團子公司中龍鋼鐵擁有3200名員工，其中女性員工100人，廠方從100年起舉辦集團結緍，至今有521對新人參加台中場中鋼集團結緍。今天參與集團結緍的28對新人，新娘由至親牽著走紅地毯進場，親手託付給新郎，廠方送上象徵永恆的鑽石造型擺飾恭賀，並且可愛造型玩偶帶領下，跳暖身操，一起讓幸褔動起來，現場準備雙囍餅乾讓新人不動手，靠嘴把餅乾一口接一口地吃完，表露新人們零距離甜蜜互動。

證婚人中鋼董事長翁朝棟說，他要請在場的新人父母、親屬放心，中鋼是幸福的大家庭，中龍鋼鐵更是中部地區標竿企業，期許新人謹記「孝(順)、(尊)敬、(同)心」這幾個字，「夫妻同心，黃土成金」。主婚人中龍公司董事長王錫欽勉勵新人彼此互信互諒，甘苦與共，才能長長久久。

中鋼聯合福利委員會致贈每對新人蜜月及贈品津貼，並且安排103年參加集團婚禮的中龍鋼鐵員工許家騰、盧碧伶夫婦帶著一雙可愛子女，共同來傳承幸福傳遞愛，分享婚姻中相互學習的經驗。

中龍鋼鐵員工許家騰（左一）、盧碧伶（左二）夫婦帶著1雙子女，以學長姊身分祝福參與...
中龍鋼鐵員工許家騰（左一）、盧碧伶（左二）夫婦帶著1雙子女，以學長姊身分祝福參與中鋼集團結緍台中場新人陳勁淮（右一）、林芊瑜（右二）夫婦。記者趙容萱／攝影
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中鋼集團結緍台中場「祥和幸福、成家立足」今天登場，共28對新人參與。記者趙容萱／...
中鋼集團結緍台中場「祥和幸福、成家立足」今天登場，共28對新人參與。記者趙容萱／攝影
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中龍鋼鐵員工許家騰（左一）、盧碧伶（左二）夫婦帶著1雙子女，以學長姊身分祝福參與...
中龍鋼鐵員工許家騰（左一）、盧碧伶（左二）夫婦帶著1雙子女，以學長姊身分祝福參與中鋼集團結緍台中場新人陳勁淮（右一）、林芊瑜（右二）夫婦。記者趙容萱／攝影
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婚姻婚禮

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