綠黃葉色如調色盤 彰化大埔截水溝秋色怡人

2019-11-02 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



時序即將入冬，很多人都會往山上或往郊外跑，去欣賞葉色變換之美，對彰化市民來說，眼前在大埔截水溝，也有這般黃綠交錯的葉色，雖是溝邊矮叢、雜草，也令人有意外欣喜。

彰化市大埔截水溝主要是防洪使用，但仍難免有生活廢水排入，加上一些沒有公德心民眾亂丟垃圾，甚至長滿河川殺手布袋蓮，雖然常引起詬病，生態卻是十分豐富。

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在大埔截水溝裡，成群優游數不盡的吳郭魚，還有民眾放生的鯉魚、錦鯉、烏龜，常引來民眾駐足欣賞，更成為白鷺鷥覓食的天堂，溝裡還有討人喜歡的嬌客─紅嘴秧雞家族，甚至偶爾有俗稱釣魚翁、翠鳥的魚狗蹤影，除了可以欣賞其美麗的毛羽外，還可見識高超的捕魚技巧。

最近，很多民眾發現，大埔截水溝裡的雜草，隨著著秋、冬交替，葉色由綠變黃，甚至紅色，溝裡幾乎成了調色盤，甚至映在在溝水之中，景致十分優美，站在岸邊或者行經溝岸，都令人賞心悅目。

大埔截水溝這段美麗景致，是從大埔路到建國科大之間，草長得比較密集，葉色顏色變化也大，路過時，不妨多看幾眼，但要注意行車安全。

時序即將入冬，很多人都會往山上或往郊外跑，去欣賞葉色變換之美，對彰化市民來說，眼前在大埔截水溝，也有這般黃綠交錯的葉色，雖是溝邊矮叢、雜草，也令人有意外欣喜。

彰化市大埔截水溝主要是防洪使用，但仍難免有生活廢水排入，加上一些沒有公德心民眾亂丟垃圾，甚至長滿河川殺手布袋蓮，雖然常引起詬病，生態卻是十分豐富。

在大埔截水溝裡，成群優游數不盡的吳郭魚，還有民眾放生的鯉魚、錦鯉、烏龜，常引來民眾駐足欣賞，更成為白鷺鷥覓食的天堂，溝裡還有討人喜歡的嬌客─紅嘴秧雞家族，甚至偶爾有俗稱釣魚翁、翠鳥的魚狗蹤影，除了可以欣賞其美麗的毛羽外，還可見識高超的捕魚技巧。

最近，很多民眾發現，大埔截水溝裡的雜草，隨著著秋、冬交替，葉色由綠變黃，甚至紅色，溝裡幾乎成了調色盤，甚至映在在溝水之中，景致十分優美，站在岸邊或者行經溝岸，都令人賞心悅目。