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漢翔體驗營超酷！家扶兒童穿飛行服看IDF經國號戰機

2019-11-02 12:28聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

漢翔公司今日在沙鹿廠區舉辦「兒童航太築夢體驗營」，邀請台中家庭扶助中心80位受扶兒童參加。漢翔董事長胡開宏希望孩童透過職業體驗活動，能在心中埋下航太夢想種子，只要朝著夢想前進，擁有不怕失敗的勇氣，未來都有無限的可能與機會在等著他們。

胡開宏表示，50年前的台灣，想要自己研發並生產戰鬥機，沒有人會相信，但就在30年前，漢翔研製出台灣第一架IDF經國號戰機，在台灣航空工業扮演著舉足輕重的角色，明年的高教機首飛更是一個新的里程碑，透過每一次的改變跟進步，讓世界知道在一個平凡的小島上，有著不平凡的一群人。

台中市府社會局副局長陳仲良受邀出席活動，他說，台中市兒童及少年人口占全市人口比例約20%，兒少是整體社會進步的動力，感謝漢翔公司能在公司50周年慶活動中加入關懷兒童與少年的主題，希望參與體驗營的小朋友，能夠體驗航空從業工作，讓這次難得的經驗成為日後成功的基石。

「兒童航太築夢體驗營」由漢翔公司軍、民機飛行員帶領小朋友參觀IDF經國號戰機、追風專機等飛行器，並穿上軍機飛行服，民航機機長、空服員等制服，體驗從事航空飛行的感覺，小朋友搶著與飛行員及機長合影，留下美好的回憶。

另外，經驗豐富的飛行員也向小朋友介紹戰鬥機飛行員航空生理訓練及求生訓練的心路歷程，小朋友們頻頻提問，互動熱烈。最後還有紙飛機擲遠比賽，漢翔志工教導孩子們發揮創意，摺出屬於自己的紙飛機，最後奮力一擲，衝向藍天，所有參與比賽的小朋友都獲贈精美禮品。

「兒童航太築夢體驗營」由漢翔公司軍、民機飛行員帶領小朋友參觀IDF經國號戰機、追...
「兒童航太築夢體驗營」由漢翔公司軍、民機飛行員帶領小朋友參觀IDF經國號戰機、追風專機等飛行器。圖／漢翔公司提供
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漢翔公司今日在沙鹿廠區舉辦「兒童航太築夢體驗營」，邀請台中家庭扶助中心80位受扶...
漢翔公司今日在沙鹿廠區舉辦「兒童航太築夢體驗營」，邀請台中家庭扶助中心80位受扶兒童參加。圖／漢翔公司提供
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漢翔公司今日在沙鹿廠區舉辦「兒童航太築夢體驗營」，邀請台中家庭扶助中心80位受扶...
漢翔公司今日在沙鹿廠區舉辦「兒童航太築夢體驗營」，邀請台中家庭扶助中心80位受扶兒童參加。圖／漢翔公司提供
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戰機經國號台中市漢翔

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