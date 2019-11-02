「名人書房開箱」劉克襄、李長青、沙永玲書房長這樣

2019-11-02 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



想知道名作家、詩人的書房怎麼布置嗎？台中市立圖書館推出「家家有個小書房」邀「名人開箱」家中書房景緻，詩人李長青、小魯文化總監沙永玲、作家劉克襄…等6位作家分享。劉克襄有一間「我的野性書房」、沙永玲暢是「小小書房到大大書房」，詩人李長青取名「書房碎念」，各有特色。

中市圖「家家有個小書房」活動開跑，即日起到12月20日，市民只要以家庭借閱證借閱館藏書籍，最多可借閱60本，拍攝如何佈置家中小書房，文字分享家庭閱讀空間心得，上傳活動網站將選出20名可獲得禮券，報名網站：https://www.library.taichung.gov.tw/public/ 。

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這次規劃「名人書房開箱」，作家劉克襄有一間「我的野性書房」、小魯文化執行長沙永玲是「小小書房到大大書房」、詩人劉曉頤「軟書房」、詩人李長青「書房碎念」、羅東聖母醫院兒科醫師吳淑娟「我的書房在這裡」、台大圖資系教授陳書梅「我的感性書房與理性書房」，6位名人透過文章和照片分享閱讀角落。

知名旅遊作家劉克襄「野性書房」呈現他隨與、熱愛自由的浪漫。他習慣買書，書架已無空間，已堆出好幾棟101「書樓」，喜愛野外旅行又會帶回枯枝、礦石、動物骨骸…，自嘲「書房雜亂如博物學家的工作室」。

劉克襄說，書架若過於雜亂，閱讀和寫作都會受影響，也會找不到書，現在會整理一個寬敞空間轉換轉心情，繪畫也生氣勃勃。

作家劉克襄有浪漫的巧思，他說書架若過於雜亂，閱讀和寫作都會受到影響，會有一個空間整齊清潔，讓精神轉換。圖／台中市立圖書館提供 分享 facebook

詩人李長青「書房碎念」把每一本心愛的書都當作寶物收藏，更透露自己晴耕雨讀的小秘密，喜歡在有冷氣的空間寫作，覺得人處在低溫環境時靈感較豐富，也分享「買書千萬要節制，需要買再買，向圖書館借書是好選擇。」

小魯文化總監沙永玲，自幼喪母，父代母職，幼時爸爸每天晚上說故事，種下了小小書房的種子，隨著工作編輯和閱讀的書多元化，也越來越多，從「小小書房到大大書房」。