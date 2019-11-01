包尾山步道像踩地雷 南投縣將籌180萬修復

2019-11-01 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投報導



南投市包尾山步道和觀景平台的木構地板多處破損，只釘上木板補強，造成地面不平整。 圖／南投縣政府提供 分享 facebook

南投市郊的包尾山是不少民眾健行登山路線，但步道和觀景平台老舊破損，只釘上木板補強，地面凹凸不平，運動民眾抱怨如踩地雷，不小心可能扭傷腳甚至踩空；南投縣長林明溱昨勘查，將設法籌措180萬元修復步道平台。

台灣戶外公共設施多數使用木構造，但木材腐爛與蟲蛀，保養困難，設施經常損壞；戶外景觀業者建議，許多戶外設施可配合地形，改用鵝卵石、木屑、砂岩等天然材料取代，確保安全、也貼近自然。

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包尾山位在南投市東側，隔著貓羅溪視野遼闊，可俯瞰南投市景觀，吸引許多民眾晨昏上山健行運動，晚間也有攝影愛好者在觀景平台拍夜景，被稱「南投市後花園」。南投縣府10多年前在步道搭建觀景平台與涼亭，但木造結構及地板現已老舊，破損嚴重。

木構地板和涼亭若全部更換，所需經費不少，南投縣觀光處目前只在破損處釘木板修補，反讓地板參差不齊，易絆倒或踩空，登山民眾大罵像踩地雷。

林明溱說，觀景平台不整修改建，很可能危及安全，縣府財政調度不易，仍會設法籌措180萬元，由觀光處盡速改善。

戶外景觀專家說， 近幾年手作步道觀念興起，保持景觀原坡地、結構，再運用石材、沙礫等自然材料鋪設步道，增加排水和透水功能；一般木造容易腐爛，可以鋼網取代，易維護也更安全。