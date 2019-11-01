談衛武營三夾板烏龍 朱宗慶：兩個朱宗慶站上去就垮了
「如果衛武營歌劇院舞台地板是三夾板，兩個朱宗慶站上去便垮了！」針對衛武營歌劇院舞台被表演團體烏龍爆料為「地板是三夾板」，國家表演藝術中心董事長朱宗慶今天邀媒體茶敘。他幽默表示，現在的衛武營歌劇院舞台地板可以承載128公噸，「站1500個朱宗慶沒問題」。
眼看在場媒體準備計算他的體重，朱宗慶再度加碼，表示以現在歌劇院舞台地板的承載量，「可以站1400個衛武營藝術總監簡文彬」或「2000個兩廳院藝術總監劉怡汝」、「2000個台中歌劇院藝術總監邱瑗」。國表藝底下三場館藝術總監的重量秘密，就這樣被朱宗慶出賣了。
「劇場最大的責任就是安全。」朱宗慶表示，國表藝所有場館是在安全的前提下，開放供表演團體申請使用。
衛武營開放一年以來，歌劇院上演25檔各類型節目；有多少舞者在舞台上跳舞、多少演員在舞台上演出。如果舞台地板是只「只能負重兩個朱宗慶」的三夾板，一年來怎麼會沒人發現？又怎麼會沒出事？朱宗慶表示:「如果一個表演場所地板是三夾板，那是會嚇死人的。」
此次被烏龍爆料的「三夾板」，衛武營今天在官方網站中特別貼文解釋，舞台地板連結下方的升降裝置，因此部分裝置的鐵零件會外顯，常常會造成表演者的困擾。衛武營為此鋪設一整層六分夾板，並且依演出製作的類型需求，在上方鋪設所需要的地板。以剛剛結束的舞蹈節目來說，衛武營在這一層夾板上方，繼續鋪上兩層舞蹈專用地板。在舞台地板下方鋪設夾板，是各處表演場館常見的作法。
至於表演團體提出的「沒有舞台專業升降設備」。朱宗慶再次解釋，舞台專業升降設備正在優化中，優化期間暫時不提供表演團體使用，因此這段時間的進場的表演團體，演出節目皆為不需使用舞台專業升降設備。如上一場剛結束的芭蕾舞團表演，便未使用到舞台專業升降設備。此一優化工程預計明年底完成，也就是後年元旦起，進場團體便可使用專業升降設備。
衛武營在和表演團體簽約前，皆會告知歌劇院暫時無法提供表演團體舞台專業升降設備一事。但也許因為此次的表演團體未用到此一設備，未參與簽約的工作人員不知此事，產生誤解。
「表演團體對衛武營提出的質疑，代表所有表演團體可能會提出的問題」朱宗慶認為，此次的烏龍風波，表演團體也是好意提出，代表衛武營對表演團體的說明可能不夠，衛武營應重視並審慎回應所有表演團體的意見 。因此，衛武營今天上午特別邀請媒體到現場拍攝衛武營歌劇院，揭開舞台的神秘面紗，也讓社會大眾透過實地拍攝，理解複雜的舞台專業知識。
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