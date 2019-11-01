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【即時短評】動物之家和火葬場都有需要 但不受歡迎

2019-11-01 21:25聯合報 記者何烱榮／彰化即時報導

今年5月28日、7月24日，彰化市先後發生高中生、國中生騎自行車遭到流浪狗追逐，都摔車受傷住院；看到流浪狗成群趴趴走，已是彰化縣民的生活日常，尤其2017年2月實施政府實施「零撲殺」政策後，流浪狗明顯增加，讓路過民眾心驚驚。

彰化縣總人口數曾在2005年底創下131萬5826人的最高記錄，從此逆轉為負成長，逐年下降，到2018年底127萬7824人，減少4萬8002人，平均每年減少3500多人；目前，全縣26鄉鎮市有15個鄉鎮的人口不到4萬人，等於少了1個鄉鎮的人口。

反觀流浪狗卻是逐年增加，因頻傳浪狗追車追人造成民眾受傷事件，2008年農委會首度進行台灣地區各縣市流浪狗數調查，當年彰化縣約7100隻，2018年度最新調查數據，彰化縣流浪狗增加到1萬6473隻，成長2.32倍。彰化縣人口每年負成長，人口少子化問題嚴重，流浪狗卻逆勢成長，傷人事件明顯增多，也是嚴重的社會問題。

縣府在員林市阿寶坑山區設有流浪狗中途之家，設計留容量只有161隻貓狗，空間嚴重不足，設施更老舊；去年12月間，縣府選在溪州公園偏僻角落的台糖1.3公頃閒置土地，規畫「彰化縣可愛動物教育園區」。

可愛動物教育園區規畫興建5幢犬舍和1幢貓屋，不但增加留容量，兼具展示訓練犬訓練成果，提供生命教育。遺憾的是，前年5月縣府在溪州國小活動中心舉辦公聽會後，爆發反對群眾與動保人士衝突流血事件。

溪州鄉可愛動物教育園區工程胎死腹中，也讓當天負責維護現場秩序的北斗警察分局遭池魚之殃， 剛上任不久的分局長、派出所所長都都下台，成為全世界警察主管因流浪狗問題遭受連帶處分而下台的首例。

動物保護團體一再疾呼縣府不應只是捕捉，應早日改善流浪狗收留中心的空間，並從源頭減少流浪狗成長，縣府是心有餘而壯志難成，因為彰化縣的流浪狗收容中心顯然與火葬場一樣，縣民都認同是急需解決的迫切問題，可是只要縣府規畫的地點傳出，就有民意代表發動群眾抗爭。縣府有責任解決流浪狗問題，但也要縣民攜手合作，否則流浪狗追車傷人事件是永難改善。

彰化縣流浪狗近4年來呈倍數成長，到處趴趴走讓路過騎士和民眾心驚驚。本報系資料照片
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彰化縣流浪狗近4年來呈倍數成長，到處趴趴走讓路過騎士和民眾心驚驚。本報系資料照片
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流浪狗警察

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