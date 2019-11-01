台中建國市場評核摘星多 盧秀燕邀感受人情味
2019-11-01 19:09中央社 台中1日電
台中市今年在經濟部市集名攤評核中拿下1702顆星數，其中建國市場摘下122顆星、為台中公有市場最多，市長盧秀燕今天走訪建國市場時說，歡迎來感受這座冠軍市場的人情味。
市府表示，經濟部每年舉辦「品牌市集、優良市集及樂活名攤評核」，台中2處品牌市集、25處優良市集及719個名攤脫穎而出，拿下總星數高達1702顆星，勇奪全國15評核縣市第一名。
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盧秀燕今天前往台中市最大傳統市場建國市場，特別打開臉書直播分享喜悅，帶領觀眾透過鏡頭一起走訪這座「冠軍市場」，一邊逛市場，一邊與攤商握手致意，不時比「讚」，恭喜店家摘星成功。
盧秀燕除推銷市場各項新鮮水產、蔬果、肉品外，也分享自己挑選魚貨及烹調大閘蟹的秘方，許多攤商也送上魷魚、鵝肉、咖啡等自家產品請盧秀燕品嚐，盧秀燕來者不拒，比出大拇指說好吃。
盧秀燕表示，建國市場商品琳瑯滿目，價格便宜、新鮮度好，有生食也有熟食，場地棋盤式規劃，乾淨明亮，市場還成立愛心食物平台，每天攤商賣不完的食材送到平台，可提供關懷據點，別具意義，市府未來將輔導其他市場也朝此方向前進，輔導各家市場精益求精，讓各地都知道台中市場好好玩。
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