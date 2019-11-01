捕蜂抓蛇邊抓邊放賺報酬？縣議員建議開放民眾處理

2019-11-01 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化縣議員洪本成今天質詢時，建議將捕蜂抓蛇由民眾免費去抓，不用花錢由廠商去抓，也可減輕消防人員負擔。本報資料照片 分享 facebook 彰化縣議員洪本成今天縣政質詢時，指現在要看到虎頭蜂及毒蛇很不容易，但消防局今年發包一千六百多萬元捕蜂抓蛇業務，捕蜂今年有3025件、捕蛇4897件，懷疑這邊抓了，那邊放了，抓來湊數，建議開放給民眾做義工主動登記去抓，將經費做社會福利。消防局長蕭嘉政表示，消防局是配合中央政策，至於邊抓邊放絕不可能，依規定都要繳交才能結案。

彰化縣捕蜂抓蛇業務由縣府自編1千萬元、中央補助600多萬元經費，去年11月先完成捕蜂業務委外，今年3月、5月再針對抓蛇業務依兩階段分區完成委外，委外時間是每天上午8時到晚間10時，由消防局救災救護中心受理報案後，再通報廠商執行，其餘時間則由消防局消防人員負責，捕蜂、抓蛇成案每件報酬是3300元到3500元，其中，由兩家廠商得標，捕蛇由四家廠商執行。

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洪本成今天質詢時，拿著一瓶浸泡虎頭蜂酒到縣議會，指現在虎頭蜂窩很難找到，所以虎頭蜂酒都要賣得很貴，很難想像，為什麼消防局發包捕虎頭蜂窩，一年卻有3千多件，在鄉下也很難看到蛇了，為什麼一年也有4千多件，而且還委由台中的廠商來抓，很不合情理。

洪本成懷疑，會不會這邊抓到蛇，放了以後，那邊再來抓，每件就來請領3千多元，虎頭蜂的處理方式也有待釐清，與其花那麼多錢給廠商捕蜂抓蛇，不如開放給民間免費去抓，省下來的經費可用在學童營養午餐等社會福利，還可以減輕消防人員負擔。

消防局長蕭嘉政回覆說，廠商捕到蛇、摘除蜂窩後，依規定要繳出來才能結案，不可能一邊抓一邊放，再抓來充數，且今年捕蜂件數是參照前兩年的受理件數，並未有激增情形。