彰化市自水來用戶注意！西興、平和里7日停水10小時

2019-11-01 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



為配合彰化縣政府辦理彰化市汙水下水道工程管線遷移，自來水公司第十一區管理管處公告停水及減壓區域，呼籲用戶儲水備用。照片／水公司第十一區管理處提供 分享 facebook 自來水公司第十一區管理處為配合彰化縣政府辦理汙水下水道工程自來水管線遷移，自11月7日上午8時起至下午6時止，共停水10小時，停水影響區域彰化市西興里、平和里，停水戶數601戶，水壓影響區域彰化市信義里、光復里、光華里、長樂里、中央里、萬壽里、崙平里等6613戶，合計影響戶數7214戶。

自來水公司第十一區管理處表示，此次辦理彰化市金馬路三段766號前自來水管線遷移，除了停水區域及水壓降低區域外，其餘地區不受影響供水。不過，停水區域在復水後，管線末端及大樓等地區供水將會延後數小時。

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