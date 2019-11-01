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「中軟設計周」 今台中軟體園區日式舊有木屋登場

2019-11-01 15:55聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市電腦商業同業公會今天在台中軟體園區日式舊有木屋舉辦「中軟設計周」，並且在展覽首日舉辦「文創科技x跨域整合 設計潮流在中軟交流會」，結合園區內廠商和亞洲大學創意設計學院，展出人文、藝術、創意、設計等逾50件作品，其中還包含全國競得獎作品「談紙之間Note」、「綿 Tie」、「末那識 MANAS」等；園區廠商喜鵲生活展示的智慧販賣機可販售60種不同型態產品，支援各種電子支付方式。

台中市電腦公會理事長石立欽說，中軟園區在去年12月邁入新的里程碑，隨著區內的所有建築物全數完工啟用，園區正式步入營運階段；「中軟設計周」展覽地點在中軟園區日式舊有木屋，為原菸葉試驗所辦公室，目前由鼎新電腦公司認養，除了將有形資產活用外，以本年度開創一個展覽示範點，為園區注入文化創意、數位內容、創新科技之元素，也期許未來擴大「中軟設計周」的展覽規模。

石立欽指出，本次主題展覽由加工處委託台中市電腦公會辦理，加工處為建構中軟園區結合文化創意、新創產業與科技創新能量，積極匯集產政學研資源導入園區，增加學校人才與區內廠商之產學合作機會，並呈現廠商展銷技術服務及商品。藉由本次展覽活動「科技」與「文創」交互激盪下，促使地區的創造性再生，推動中部產業數位轉型，讓園區多元創新發展，形成高附加價值產業新聚落。

「文創科技x跨域整合 設計潮流在中軟交流會」講題豐富，包含中軟園區服務中心、亞洲大學創意設計學院、傲視科技、喜鵲生活與喜晶A光學觀光工廠等單位，分享科技文創交織融合後的新型態智慧服務應用等主題。

「中軟設計周」今天在台中軟體園區日式舊有木屋登場。記者趙容萱／攝影
「中軟設計周」今天在台中軟體園區日式舊有木屋登場。記者趙容萱／攝影
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「中軟設計周」今天在台中軟體園區日式舊有木屋登場。記者趙容萱／攝影
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