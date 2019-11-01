影／農村缺工千歲團找解方？農民引進機器秤青蔥

2019-11-01 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



農糧署中區分署為解決農村高齡化、缺工，種植青蔥的農友為交付超市等量販通路出貨包裝，耗費大量人力，經輔導台中市烏日區農會蔬菜產銷班班員朱旭明從日本引進小蔥組合計量機，青蔥秤重、捆束人力從7人降為2人，今天在烏日的農場舉辦觀摩會，吸引彰化、宜蘭、台中等地蔥農到場觀摩、取經。

農糧署中區分署長楊宏瑛說，目前全台青蔥種植面積，全年種植面積約為5000公頃，中部約占全台的77%。台灣面臨農村缺工、高齡化問題，甚至有銀髮族千歲團，量販通路需要100克、120克包裝需求，銀髮族在秤重時吃力，工源不穩定，引進小蔥組合計量機，克服秤重的人力困境，有助提升農場經濟效益。

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楊宏瑛指出，農民朱旭明栽種產銷履歷青蔥，供應全聯等連鎖超市及交付烏日區農會送往果菜批發市場。農場每天收穫量1200公斤，以連鎖超市出貨包裝規格每束120克計算，每日需包裝1萬束，傳統人力秤重每分鐘只能包3.5束，需要很多人才能當日完成，耗時耗力；機器秤重每分鐘可秤23束，效率可提高6.5倍，省工省時，且可減少耗損。