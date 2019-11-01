影／秋冬旅遊補助至今 林佳龍：全國200萬人次消費
2019-11-01 14:58
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
交通部長林佳龍今天下午和立委洪慈庸到台中麗寶樂園，視察台中地區秋冬旅遊補助執行情形，林佳龍表示，秋冬補助計畫推出2個月來，全國有200萬人次使用，上百億消費產值，遊樂園人數比去年同期多3成以上，反應非常熱烈，有業者反應，希望政府再加碼或延長補助時間，他說要再評估。
林佳龍今天由觀光局副局長周廷彰陪同到麗寶樂園，交通部觀光局9月1日開始推動實施秋冬旅遊補助計畫，至今已執行2個月，除有團體旅遊及自由行旅客住宿優惠外，也整合全台觀光遊樂業者推出「觀光遊樂業入園優惠措施」，優惠12歲以下兒童不分平假日每人免費入園1次。
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林佳龍今天到麗寶樂園了解該方案執行情形，並與前往樂園參觀的小朋友互動，送禮物給小朋友，也和園區吉祥物合照，小朋友們收到禮物後，齊聲大喊「謝謝部長」。
林佳龍表示，本次「觀光遊樂業入園優惠措施」，全台24家觀光遊樂業之入園人數，108年9月份遊客為78萬9320人次，較去年同期成長25.27%，10月份遊客近87萬人次，較去年同期成長29.79%，可見這次秋冬旅遊獎助已確實帶動整體觀光遊樂業的成長。台中地之自由行住宿優惠方案，民眾參與情形也十分踴躍，申請房數已超過6萬7千間；團體旅遊方面，到台中市旅遊團體也有119團，5600多人。
麗寶樂園園長王永豪表示，政府推秋冬旅遊補助，投入資源對業者幫助很大，麗寶再雙重加碼，12歲以下小朋友到麗寶免費玩一次，年底前可再免費玩一次，也可免費搭摩天輪一次，他說麗寶今年百萬來客數目標很快可達成。
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