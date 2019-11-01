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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

新中橫今起交管3個月 民眾前往玉山塔塔加注意路況

2019-11-01 14:11聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

中橫公路台21線是南投縣信義鄉前往玉山塔塔加的重要道路，但沿路經常發生邊坡崩坍情況，公路總局信義工務段從今天起進行邊坡保護工程，段長張亦政表示，工期預計到明年1月25日，希望能在農曆春節前完工，不只台21線水里到塔塔加動工，另一段台18線阿里山公路也從塔塔加到自忠的部分路段施工，雙向會有機動交管，籲請用路人注意。

信義工務段表示，中央山脈多雨，造成台21線新中橫公路南投水里往玉山塔塔加路段，沿線邊坡有多處崩坍，但因邊坡土質仍不穩定，有必要做全面性的邊坡保護與刷坡，降低再次坍塌的可能性，此外神木村隆華新橋復建工程，預計11月5日進行橋梁第二次頂升作業，施工作業期間需管制該路段禁止車輛通行。

隆華橋路段交通管制期間，請小型車依指示牌面改行替代道路，上午7點至下午%點，可由投93線桐林道路行駛至草坪頭，並配合現場交管人員指揮通行；其餘車輛請依交管人員指示，每15至30分鐘放行一次。

新中橫沿線路段做刷坡與邊坡保護，施工期間進行機動交管，信義工務段指出，時段為每天上午8點至中午12點，下午1點至5點，以每30至40分鐘放行10分鐘，周六、日與國定假日，則視實際狀況實施，呼籲用路人行經應配合現場人員管制，以維施工與行車安全。

新中橫公路台21線今天起進行邊坡保護工程，工期預計到明年1月25日，民眾前往玉山...
新中橫公路台21線今天起進行邊坡保護工程，工期預計到明年1月25日，民眾前往玉山塔塔加要注意路況機動交管。圖／公路總局提供
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新中橫公路台21線今天起進行邊坡保護工程，工期預計到明年1月25日，民眾前往玉山...
新中橫公路台21線今天起進行邊坡保護工程，工期預計到明年1月25日，民眾前往玉山塔塔加要注意路況機動交管。圖／公路總局提供
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新中橫公路台21線今天起進行邊坡保護工程，工期預計到明年1月25日，民眾前往玉山...
新中橫公路台21線今天起進行邊坡保護工程，工期預計到明年1月25日，民眾前往玉山塔塔加要注意路況機動交管。圖／公路總局提供
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中橫公路義工

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