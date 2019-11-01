秋冬上山氣溫低 溪頭籲民眾做好健康安全管理
2019-11-01 13:21
聯合報 記者黑中亮
／南投即時報導
秋冬交替，溪頭自然教育園區最著名的百年銀杏林，正是換上金黃色新裝美得醉人的季節，但由於溪頭位於山區海拔1000公尺處，氣溫開始變涼，每年因民眾上山未注意個人體能狀況，常常發生突發意外，園方因而最近設立警告標示，並向高齡遊客發送入園須知，注意個人安全。
台大實驗林指出，溪頭自然教育園區內溫差變化甚大，特別提醒患有心血管疾病病史、氣喘、高血壓、糖尿病及其他病症者，應先向心臟科或胸腔科醫生諮詢，進行醫學檢查及適當用藥後再從事登山活動，更應考量當下體能狀況並選擇適當路線，尤其是陡坡路段，對於心血管風險更大，應量力而為，以避免突發不適或誘發急性心血管疾病或氣喘發作，危及生命安全。
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此外，因氣候潮濕，路面易生青苔，請小心行走以免滑倒受傷，遊園時請務必注意自身安全，如果有橫躺習慣者，請小心注意：在溪頭地免濕氣重 溫度又低，很容易著涼，而且會造成血壓升高，血管阻力增加，不利心血管健康。
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