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彰化縣人口負成長流浪狗倍增 動保團體陳情善待流浪狗

2019-11-01 13:18聯合報 記者何烱榮／彰化即時報導

彰化縣人口每年呈現負成長，2015年到去年底減少1萬1248人，但流浪狗是每年以驚人的速度成長，根據農委會調查統計，從7千多隻爆增到1萬6千多隻；幾個動物保護團體今天到彰化縣政府廣場抗議流浪狗問題治標不治本，高呼「政府失職，動物受苦，立即改善，保護動物」訴求，希望縣府給流浪狗一個合適的收容空間。

縣府農業處長邱奕志出面接受陳情書後趕赴縣議會開會，下午與動保團體面對面溝通。邱奕志說，全台有9個縣市面臨流浪貓犬收容所爆籠的情形，不管是民進黨或是國民黨執政都會遇到這個問題，需要大家共同解決，

今年彰化縣已發生多件流浪狗追逐過路民眾並造成受傷事件，今天上午，台灣防止虐待動物協會、台灣動物保護行政監督聯盟、彰化縣快樂屋流浪動物關懷協會等動保團體十多人，拿著在員林收容中心拍攝流浪狗身體受傷的照片到縣府廣場抗議，吳韋達、賴澤民和莊陞漢縣議員到場力挺。

動保團體說，他們不是針對王惠美縣長，也不是針對農業處，員林流狗收容中心工作人員確實很盡責地照顧收容的流浪狗，但收容中心留收容量只有161隻動物，根據農委會9月底的數據，在養量曾1天創下344隻紀錄，超過留容量2倍，導致空間擁擠，環境嚴重不佳。

動保團體說，動聯盟從2013年起持續觀察彰化縣處理流浪動物整體表現，是非常不及格，動聯盟曾在2016年到縣府拜會副縣長，提出應從源頭控制、多元領養及收容中心環境改善等建議。縣府應停止不當的捕捉政策，全面規畫配套措施。

邱奕志說，彰化縣的流浪狗確實非常多，必須要有效控制流浪狗繁殖，縣府正積極從源頭來落實源頭管理。過去3年彰化縣TNVR（即誘捕、絕育、疫苗施打、回置），執行率較低，只有幾十隻，王惠美縣長上任後，覺得流浪犬已經嚴重威脅到縣民的安全，要求積極執行TNVR，今年到目前已執行431隻。

邱奕志說，縣府正積極尋找適賞地點規畫設施完善的流浪貓狗收容中心，希望民意代表和民眾能支持，一起攜手解決流浪狗問題，讓流浪狗也有一個舒適的家。

幾個動保團體今天到彰化縣政府廣場陳情，要求正視流浪狗問題。記者何烱榮／攝影
幾個動保團體今天到彰化縣政府廣場陳情，要求正視流浪狗問題。記者何烱榮／攝影
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彰化縣流浪動物收容中心。記者何烱榮／攝影
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彰化縣政府農業處長邱奕志（前排右2）接受動保團體的陳情書。記者何烱榮／攝影
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今年8月間，彰化縣動物防疫所及和美鎮公所人員圍捕1名獨居老人飼養，但天天在街道趴...
今年8月間，彰化縣動物防疫所及和美鎮公所人員圍捕1名獨居老人飼養，但天天在街道趴趴走的十多隻狗。本報資料照片／動防所提供
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彰化縣流浪動物收容中心。記者何烱榮／攝影
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流浪狗動保團體

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