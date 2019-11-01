秋冬遊泡湯補助 泰雅渡假村祭限量住宿免費
2019-11-01 13:13
聯合報 記者黑中亮
／南投即時報導
擴大國旅秋冬遊推出的泡湯優惠，今天正式上路，民眾只要利用秋冬遊住宿方案憑住宿發票及收據，就能跨縣市到已取得溫泉標章認證的溫泉區，免費享用大眾池，若選擇到湯屋泡湯則可折價200元，希望帶動年底國旅熱潮。
北港溪溫泉觀光協會理事長李浩瑋說，南投縣目前有北港溪、東埔等溫泉區加入配合，以泰雅渡假村為例，將推出「限量優惠」，祭出全台最佳的優惠，民眾只要憑身分證並符合秋冬國旅補助資格，就可以享有平日免費入住渡假小木屋2人房1晚，另加價900元升等泰雅皇宮飯店雙人房，每加1人500元，四人房為限。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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泰雅渡假村舉辦南投溫泉季-北港溪溫泉嘉年華活動，時間是11月1日至12月31日，小木屋限量住宿優惠限周日至周五平日使用，每張身分證限抵用一間房間為限，住宿不含早餐，需另外加購，每人150元早餐吃到飽，客房內無提供盥洗備品，歡迎自行攜帶，若有需要也提供加購服務200元/間。
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