微熱山丘推台北101限定提袋 傳遞台灣的親切關懷
2019-11-01 12:36
聯合報 記者江良誠
／南投即時報導
南投「微熱山丘」鳳梨酥與台北101攜手合作，今天推出獨家限定布提袋，以暖心的畫風勾勒出「台北101」歡慶景象。更舉辦限量明信片寄送活動及Instagram 明信片攝影活動，讓大家透過攝影活動分享眼中的台灣或世界美景，把台灣帶往世界每個角落。
位在南投八卦山的台灣在品牌「微熱山丘」，今年6月在台北101開設To Go專櫃，持續深耕在地市場，讓來自全球各地消費者，在台北也能選購鳳梨酥等台灣美食。最近更與新銳設計師許珮君合作，以代表微熱山丘品牌的布提袋作為基底，設計出專屬於台北101購物中心To Go專櫃的限定款式。以暖心的畫風、明亮的色彩進行描繪，勾勒出「台北101」煙火及微笑作為點綴，永遠保留在最燦爛的瞬間，希望傳達微熱山丘奉茶文化，讓各國遊客感受台灣人的親切溫暖。
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即日起到20日止，在台北101購物中心To Go專櫃購買「鳳梨酥(10個裝）」，即可獲得「微熱山丘×台北101」限量明信片，並提供免費郵寄服務。 微熱山丘也首度舉辦Instagram明信片攝影活動。只要帶著「微熱山丘×台北101」限量明信片與台灣或世界各地的風景合照，將照片上傳個人Instagram，加上 #SunnyHills_Taipei101 此hashtag，並追蹤@sunnyhills.taiwan，就有機會獲得「神秘耶誕贈禮」。讓海內外觀光客將微熱山丘帶往世界每個角落。
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