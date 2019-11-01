微熱山丘推台北101限定提袋 傳遞台灣的親切關懷

2019-11-01 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投「微熱山丘」鳳梨酥與台北101攜手合作，今天推出獨家限定布提袋，以暖心的畫風勾勒出「台北101」歡慶景象。更舉辦限量明信片寄送活動及Instagram 明信片攝影活動，讓大家透過攝影活動分享眼中的台灣或世界美景，把台灣帶往世界每個角落。

位在南投八卦山的台灣在品牌「微熱山丘」，今年6月在台北101開設To Go專櫃，持續深耕在地市場，讓來自全球各地消費者，在台北也能選購鳳梨酥等台灣美食。最近更與新銳設計師許珮君合作，以代表微熱山丘品牌的布提袋作為基底，設計出專屬於台北101購物中心To Go專櫃的限定款式。以暖心的畫風、明亮的色彩進行描繪，勾勒出「台北101」煙火及微笑作為點綴，永遠保留在最燦爛的瞬間，希望傳達微熱山丘奉茶文化，讓各國遊客感受台灣人的親切溫暖。

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