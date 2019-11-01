南投醫院增核子醫學科和高壓氧中心 南投人就醫更方便
2019-11-01 12:15
聯合報 記者江良誠
／南投即時報導
南投醫院在民國44年成立，陪伴南投鄉親超過一甲子的歲月，在醫療品質、照護服務等各方面不斷成立新科別和醫療設施，慶祝64周年院慶，最近成立成立「核子醫學科」與「高壓氧中心」，希望持續提供縣民優質的醫療環境。
南投醫院積極籌備並延攬專科醫師，在今年成立核子醫學科，為患者帶來更完善的醫療服務。核子醫學掃描檢查是相當精密的檢查，利用放射性核種及其試劑在器官內的分布或體外的定量來進行疾病診斷。核子醫學科目前提供心肌灌注掃描、骨骼掃描、腫瘤發炎檢查、肺部灌流及泌尿系統等多項檢查。
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高壓氧中心則引進單人式高壓氧治療艙，高壓氧治療是將病人躺在密閉的壓力艙內，在高於1.4大氣壓的壓力下，給予患者100%的氧氣治療，增進感染的控制、加速傷口癒合、減少受傷肢體組織水腫及加速一氧化碳排出等多種效果。因此像燒燙傷、潛水伕症、難以癒合的傷口、心絞痛、胃潰瘍、缺氧性腦損傷等症狀，在門診經醫師評估後選擇高壓氧治療來改善。
南投醫院院長洪弘昌說，除了持續精進醫療設備外，也不斷提升醫療品質，自106年迄今已經完成近千例人工膝及髖關節置換、近400例微創脊椎手術，212例腦瘤及腦出血手術，現在癌症患者從篩檢、診斷、手術及治療都可以在南投醫院進行，今年度婦科腫瘤、胃癌、肺癌、口腔癌、大腸癌及食道癌等癌症手術已達78例。希望南投鄉親有醫療需求時，免於奔波久候，在地享有優質醫療照護服務。
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