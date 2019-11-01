一年最高6萬元！住宿式服務機構使用者補助開放申請
2019-11-01 10:24
聯合報 記者劉明岩
／彰化即時報導
衛生福利部規畫長照2.0升級計畫中，推出「住宿式服務機構使用者補助方案」已獲行政院核定，機構住民只要今年1月起，入住天數累計滿90天以上(不含保留床位、使用機構喘息服務期間)，且未領有其他政府住宿費用補助，即可申請，一年一次以匯款或記名支票直接補助予住民本人，補助金額按綜合所得稅稅率級距採階梯性補助最高可領取6萬元的補助，彰化縣預估108年度受益人數約6千人。
彰化縣衛生局表示，此項補助方案可紓解住宿式服務機構使用者及其家屬的經濟負荷，108年度補助方案第一階段申請已於10月15日開始，彰化縣為加快申請案件受理及審查，已協調縣內住宿式機構協助代辦，機構住民可向入住機構提出申請必備文件，由機構收件後送至彰化縣長照中心，減少民眾因至長照中心臨櫃辦理而久候或因退補件來回奔波的狀況，另外符合條件但目前未入住機構者，請備齊申請文件至彰化縣長照中心申請。
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為讓住民皆能順利獲得補助，減輕經濟負擔，衛生局提醒民眾把握時間於109年2月15日前申請。有關本方案相關訊息可至衛生福利部長照專區-住宿式服務機構使用者補助方案網站(https://1966.gov.tw/LTC/cp-3636-42415-201.html)及彰化縣衛生局網站(https://www.chshb.gov.tw/taxonomy/term/315)參閱，或來電洽詢(04-7278503)。
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