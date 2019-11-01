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南投溫泉季破天荒優惠 雙人小木屋平日免費住

2019-11-01 07:42聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

時序逐漸進入泡湯旺季，南投溫泉季跟著開跑，不少觀光業者推優惠或活動搶客，國姓鄉泰雅渡假村祭出平日憑身分證，並符合秋冬國旅補助資格就享雙人小木屋免費入住；埔里鯉魚潭風景區則透過國際賽事推廣南投山林美景、溫泉和在地美食。

泰雅渡假村指出，泰雅園區位居北港溪溫泉區，屬碳酸氫鈉泉，水質優良，因橫跨國姓鄉及仁愛鄉兩鄉，同時擁有客家文化及原民文化，觀光資源相當豐富，今年配合南投溫泉季－北港溪溫泉嘉年華活動，從今天（1日）起至12月31日推住宿優惠。

針對國旅秋冬國旅補助，破天荒祭出全台民眾平日免費住雙人小木屋，園方表示，11月1日起至12月31日的，只要來電預訂，並符合秋冬國旅補助資格，周日至周五期間入住時提供身分證明文件審核無誤後，就可免費入住渡假小木屋雙人房。

但園方提醒，每個身分證號限用1次，且限量開放，請把握時間趁早預訂，另加價900元可升等泰雅皇宮飯店雙人房，而每加1人500元，四人房為限；而入園還享一票玩到底，也能免費搭乘遊園火車，讓您暢遊園區。

埔里鯉魚潭風景區則在南投溫泉季期間辦理福爾摩沙古道國際越野賽，埔里中心湖觀光發展協會表示，該國際越野賽今年將有45個國家的1800位選手報名參與國際越野賽，已是南投指標運動賽事，也被評選為來台首選越野賽。

透過越野運動讓選手從不同角度欣賞埔里的山林之美，也讓他們和親友在原野之中尋找最棒的溫泉，藉此推廣南投山林美景及溫泉，而當天也將提供由天泉溫泉會館精心研發溫泉美食讓現場遊客免費品嘗。

南投溫泉季開跑，國姓鄉泰雅渡假村祭出平日憑身分證，並符合秋冬國旅補助資格就享雙人...
南投溫泉季開跑，國姓鄉泰雅渡假村祭出平日憑身分證，並符合秋冬國旅補助資格就享雙人小木屋免費入住。圖／泰雅渡假村提供
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溫泉季國旅補助越野

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