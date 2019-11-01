打破傳統禁忌 賽德克青年部落開店圓編織夢

2019-11-01 07:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



「男獵、女織」是不少原住民族的傳統生活模式，編織在賽德克族更是專屬女人，男子不得碰觸織布機，南投縣仁愛鄉賽德克青年瓦歷斯．督薩恩熱愛編織技藝，打破傳統文化禁忌，更與友人李宥昌圓夢在春陽部落開設首座男性編織工作坊。

賽德克族原民文化講究男獵女織，男子得學習狩獵，女生則要會織布，而織布機嚴禁男性碰觸，否則將無法織出成品，也被視為對祖靈不敬，上山狩獵時會招致噩運，甚至無法成功通過彩虹橋回到祖靈的懷抱，因此織布是專屬於女人的工作。

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25歲瓦歷斯是八年級男孩，接觸編織技藝卻已有17年；「祖母是我的啟蒙老師！」他提到，小時候就對編織很有興趣，8歲就黏著祖母學織布，難免會有長輩無法接受，認為他不該觸犯傳統，還好祖母每次都會出來為他解圍。

瓦歷斯說，祖母總是幫他講話，誇讚他的編織手藝，也會鼓吹其他人要傳承文化技藝，得隨時代打破性別藩籬，而他長大後就讀傳播設計系，現在則是部落活動中心照服員，雖然跟編織無關，但在祖母的支持下，始終沒放棄最喜愛的編織。

他在高雄讀大學時結識同樣喜愛織品的李宥昌，兩人都有編織夢，可志趣相投、專長不同，因此分工合作，瓦歷斯手巧負責織布，他就打版、剪裁或縫紉，除了傳統服飾，也設計結合原民風和現代感的小禮服，今年更圓夢共同開設工作坊。