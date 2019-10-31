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蚊子館停車場變金雞母 彰縣還有4座停車場招標規畫中

2019-10-31 22:04聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

蚊子館搖身一變成金雞母，彰化市長林世賢表示，彰化縣全縣車輛約有52萬輛，但現在公民營停車位只有2萬多個，停車空間仍不足，先前華陽立體停車場因動線不佳，成為蚊子設施，公所進行整頓，讓華陽立體停車場翻身成金雞母，甚至還拿下內政部公共造產工作競賽中服務設施類鄉鎮市分組第二名。

彰化縣議員吳韋達今天也在彰化縣議會關心彰化市公所旁第一停車場到底還做不做?因為市公所墊付案被市代會擋下來？為何縣府施政報告上還寫著明年開工、後年完工？

彰化縣府工務處長林漢斌表示，彰化市公所並沒有向交通部撤案，因為停車場預定地是在商業區，代表會希望請市公所做更完整的規畫，此案應會持續推動。

林漢斌表示，全縣的確停車空間不足，目前彰化縣獲前瞻計畫補助6.2億元將進行4座停車場開發案，分別是台鐵彰化後站停車場、彰化市公所第一停車場地上停車塔、彰化市延平公園地下停車場、員林市崇實高工旁公園地下停車場，不過地方也要負擔7億多元配合款，4個停車場將可再提供1200個停車位。

彰化市與員林市的4個停車場，縣府與公所已協議由縣府負擔三分之二工程經費，公所負擔三分之一，預計年底前完成上網招標，最快明年下半年動工，預計110年完工。

彰化市長林世賢今天也召開記者會分享公所推動公共造產成績亮眼的喜訊，，107年彰化市公有收費停車場全年總營收持續逾2千萬元，績效「五連莊」居全彰化縣之冠，而華陽立體停車場也拿下內政部推行公共造產工作競賽分組第二名，也是強化停車場效益的典範。

林世賢說，華陽立體停車場於民國96年納入公共造產經營之前，使用率極低，營收很不理想，形同「蚊子館」，經過公所積極整頓，如30分鐘內臨停免費，開放夜間月租申請等，讓華陽停車場成為一年營收超過700萬元的「金雞母」。

林世賢說，未來除了要再增設彰化後火車站與延平停車場等，也應配合鐵路高架化大車站開發，同時規畫建設大眾捷運系統，多管齊下，才能根本解決停車問題。

彰化市長林世賢（前右四)說，華陽立體停車場曾使用率極低，營收很不理想，形同「蚊子...
彰化市長林世賢（前右四)說，華陽立體停車場曾使用率極低，營收很不理想，形同「蚊子館」，經過公所積極整頓，如30分鐘內臨停免費，開放夜間月租申請等，讓華陽停車場成為一年營收超過700萬元的「金雞母」。 圖／彰化市公所提供
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彰化市華陽立體停車場曾形同蚊子設施，公所進行整頓，讓華陽立體停車場翻身成金雞母，...
彰化市華陽立體停車場曾形同蚊子設施，公所進行整頓，讓華陽立體停車場翻身成金雞母，甚至還拿下內政部公共造產工作競賽中服務設施類鄉鎮市分組第二名。記者林宛諭／攝影
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彰化市華陽立體停車場曾形同蚊子設施，公所進行整頓，讓華陽立體停車場翻身成金雞母，...
彰化市華陽立體停車場曾形同蚊子設施，公所進行整頓，讓華陽立體停車場翻身成金雞母，甚至還拿下內政部公共造產工作競賽中服務設施類鄉鎮市分組第二名。記者林宛諭／攝影
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停車場蚊子館

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