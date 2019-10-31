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靜宜國際生製做宏國咖啡、印度拉茶義賣助弱勢

2019-10-31 20:14聯合報 記者張明慧／台中即時報導

天主教慶祝來台傳教160周年，舉辦公益園遊會，靜宜大學裡的史瓦帝尼、宏都拉斯、德國、俄羅斯、法國、美國、布吉納法索、日本及馬來西亞等10多國學生，大秀自己國家的特色餐點，還提供穿日本浴衣體驗等創意節目，讓民眾體驗異國風情。

「公益園遊會」結合80多個教友團體推出遊戲、美食、蔬果、跳蚤市場等公益攤位，號召民眾做愛心，不少社會公益團體也共襄盛舉；統計捐贈200萬元，加上園遊會收益，捐贈給教區內8個啟智機構，幫助更多弱勢族群與孩童。

靜宜海青班廚藝與餐廳管理科學生張耀翔，與同學製作馬來西亞的咖央吐司、囉喏、印度拉茶與薏米馬蹄水等特色小吃義賣；他說，備料辛苦，但感受付出的喜悅。

來自法國、在靜宜華語文教學中心學中文的丹凱撒與柯蘭萌說，與來自各國學生一起製作特色餐點義賣，很有意義的經驗。宏都拉斯學生梅娜說，能讓民眾品嚐宏都拉斯咖啡，很有意義。

靜宜大學由美國主顧修女會創立，擁有豐沛的國際化資源，培育學生國際移動力。校長唐傳義指出，2019年國際生已超過1300位，這些學生利用假日到偏鄉國小教孩童英文、社區課程，積極參與各項公益活動，在台灣傳遞愛心與關懷。

靜宜大學董事長蘇耀文主教表示，天主教長期關懷偏鄉、弱勢族群與新住民，今年是天主教來臺台傳教160周年，特別結合社會企業資源，透過文化共融、世界和平公益園遊會等活動，傳遞愛心與關懷。

靜宜大學董事長蘇耀文主教（前排中藍衣者）率校內史瓦帝尼、宏都拉斯等10多國學生一...
靜宜大學董事長蘇耀文主教（前排中藍衣者）率校內史瓦帝尼、宏都拉斯等10多國學生一起參加公益園遊會，募款捐贈啟智單位。圖／靜宜大學提供
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靜宜大學史瓦帝尼、宏都拉斯等10多國學生一起參加公益園遊會，募款捐贈啟智單位。圖...
靜宜大學史瓦帝尼、宏都拉斯等10多國學生一起參加公益園遊會，募款捐贈啟智單位。圖／靜宜大學提供
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靜宜大學來自宏都拉斯的國際學生，參與公益園遊會，調製宏國咖啡義賣，捐贈啟智單位。...
靜宜大學來自宏都拉斯的國際學生，參與公益園遊會，調製宏國咖啡義賣，捐贈啟智單位。圖／靜宜大學提供
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靜宜大學董事長蘇耀文主教（中）率校內史瓦帝尼、宏都拉斯等10多國學生一起參加公益...
靜宜大學董事長蘇耀文主教（中）率校內史瓦帝尼、宏都拉斯等10多國學生一起參加公益園遊會，募款捐贈啟智單位。圖／靜宜大學提供
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靜宜大學來自宏都拉斯的國際學生，參與公益園遊會，調製宏國咖啡義賣，捐贈啟智單位。...
靜宜大學來自宏都拉斯的國際學生，參與公益園遊會，調製宏國咖啡義賣，捐贈啟智單位。圖／靜宜大學提供
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馬來西亞宏都拉斯愛心

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