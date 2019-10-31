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亞大現代美術館寫實主義展 雕塑表現時代差異

2019-10-31 18:04中央社 台中31日電

亞洲大學現代美術館以清水混凝土與帷幕牆構成，是知名打卡熱點，它所開創美學教育，也...
亞洲大學現代美術館以清水混凝土與帷幕牆構成，是知名打卡熱點，它所開創美學教育，也為學校「促進城市與社區永續」加分。記者趙容萱／攝影
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亞洲大學現代美術館11月2日至明年3月29日，推出「劇‧場人生─從寫實主義到新寫實主義」展覽，除展出美術館典藏雕塑作品，另借展法國藝術家的雕塑，表現寫實在不同時代差異。

展覽邀請「2019台北大內藝術節」執行總監翁淑英擔任策展人，展出作品以亞大美術館29件典藏品為主，包括法國印象派大師竇加的「十四歲的小舞者」、法國雕塑家羅丹的「吻」、法國藝術家阿曼的「大提琴與維納斯的結合」等。

借展6件雕塑作品，包括法國藝術家卡蜜兒‧克勞岱爾的「華爾滋」、法國雕塑家凱薩‧巴爾達其尼的「安娜」、法國藝術家伊夫‧克萊因的「藍色桌子」等。

館長李梅齡指出，竇加的「十四歲的小舞者」，以蠟作為媒材，準確地透過按壓表現肌理與舞者結實的肌肉，並在雕塑上運用硬底舞鞋、裙、綁帶與頭髮，使小舞者栩栩如生。

阿曼多為雕像與樂器解構後加以重組的創作，其中「大提琴與維納斯的結合」是女神形體與琴身交錯疊合，就像一首令人心醉的協奏曲，隨著音樂的旋律舞動跳躍。

李梅齡說，法國藝術家妮基．桑法勒於1965年因受到懷孕友人的圓潤體態啟發，創作「娜娜」系列「原力」「詩人和他的繆斯」等作品，也在展覽中展出，作品充滿力量的體態，也有大地之母、生命力的意涵。

展覽2樓長廊，並設有互動影像裝置，從現場氛圍感受生命、自然、音樂與影像的律動，3樓闢設「彩色劇場」，集結中國當代藝術家周春芽的「綠狗」系列作品、台灣藝術家王建揚的「潛行夢空間」與台灣藝術家黃沛瀅的「秘境」，以單種顏色的立體創作，開啟藝術對話。

法國藝術家美術館

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