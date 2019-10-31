興大百年校慶「興潮蝶起」 特展3件珍貴絕跡蝴蝶標本

2019-10-31 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



中興大學、國立自然科學博物館攜手合辦「興潮蝶起‧BetterFly」特展，即日起展出為期1年在興大圓廳。這次特展最珍貴的是，有「楊氏淺色小豹蛺蝶、帝王蝶、大紫斑蝶」3種已滅絕的蝴蝶珍貴實體標本，還有台灣早期蝴蝶加工使用的工作桌。

興大11月2日創校百年校慶，昆蟲系與科博館一直有密切交流，才一起策畫「興潮蝶起‧BetterFly」，台灣曾有「蝴蝶王國」的美譽，特展以時間軸貫穿蝴蝶的過去、現在、未來。

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這次特展最珍貴的是昆蟲標本館的鎮館之寶「楊氏淺色小豹蛺蝶」、 科博館的「帝王蝶」和「大紫斑蝶」，這3種蝴蝶曾飛翔在台灣這片土地，現已絕跡再也看不到炫麗的蹤影。

昆蟲系主任杜武俊教授指出，1997年發表楊氏淺色小豹蛺蝶，是由楊仲圖教授在1964年於梨山採得，之後再也無人在野外見過，一被命名就成為「已滅絕之新分類群」，全世界僅有的2件標本就保存在興大昆蟲標本館。

科博館典藏的帝王蝶與大紫斑蝶，是由漢斯・紹達 (Hans Sauter) 在1908-1909年採集，是德國德意志昆蟲研究所捐贈超過百年歷史的標本。

興大昆蟲系教授楊曼妙指出，特展長達1年，上半年介紹台灣「蝴蝶王國」美名的由來與成因，早期蝴蝶加工業發達、蝴蝶研究史、保育做得很完整；後半年加入原住民與漢族的蝴蝶文化，及蝴蝶多樣生態的行為介紹。

台灣早期蝴蝶加工產業有「蝶翅畫作」，現場也有知名代表王生鏗家族所收藏的精美蝶翅畫「倫敦大笨鐘」、「泰雅吹笛二人組」，繽紛的圖樣都是利用蝴蝶翅膀製成，讓觀眾、學生嘆為觀止。