巧思過萬聖節 妖魔鬼怪大村國小走秀囉！

2019-10-31 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



大村國小全校師生為了配合英語教學活動和萬聖節，特地舉辦了「科學怪人Frankenstein裝扮大賽」，校方準備了「捲筒衛生紙、蒼蠅拍、報紙、透明膠帶、塑膠杯等物品，讓各班師生發揮創意，集體裝扮一位學生，並在全校師生面前走秀、票選，各班發揮巧思，創造出造型可怕又可愛的科學怪人，有些小朋友變身鬼新娘、木乃伊，用紅色顏料作出充滿血跡的樣子，連老師們也都化身吸血鬼，學生們都不覺得可怕，反而覺得很有趣，都說「萬聖節很好玩，最喜歡扮鬼要糖果」。

今天是萬聖節，上午大村國小熱鬧滾滾，因為一場特別的「恐怖走秀」正在進行，全校師生都打扮成各種各樣的妖魔鬼怪，在校內大禮堂進行「選秀大賽」，只見紅毯上走著的有全身捆滿「衛生紙繃帶」還透出紅色「血跡」的木乃伊，還有深黑色眼圈和嘴角滲著鮮血的女鬼，以及方形的紙箱外全都是骨頭和斷手的恐怖科學怪人，這次大村國小師生不是選「美」，而是要選出最可怕又最有創意的裝扮。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！