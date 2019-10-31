巧思過萬聖節 妖魔鬼怪大村國小走秀囉！
2019-10-31 17:16
聯合報 記者凌筠婷
／彰化即時報導
大村國小全校師生為了配合英語教學活動和萬聖節，特地舉辦了「科學怪人Frankenstein裝扮大賽」，校方準備了「捲筒衛生紙、蒼蠅拍、報紙、透明膠帶、塑膠杯等物品，讓各班師生發揮創意，集體裝扮一位學生，並在全校師生面前走秀、票選，各班發揮巧思，創造出造型可怕又可愛的科學怪人，有些小朋友變身鬼新娘、木乃伊，用紅色顏料作出充滿血跡的樣子，連老師們也都化身吸血鬼，學生們都不覺得可怕，反而覺得很有趣，都說「萬聖節很好玩，最喜歡扮鬼要糖果」。
今天是萬聖節，上午大村國小熱鬧滾滾，因為一場特別的「恐怖走秀」正在進行，全校師生都打扮成各種各樣的妖魔鬼怪，在校內大禮堂進行「選秀大賽」，只見紅毯上走著的有全身捆滿「衛生紙繃帶」還透出紅色「血跡」的木乃伊，還有深黑色眼圈和嘴角滲著鮮血的女鬼，以及方形的紙箱外全都是骨頭和斷手的恐怖科學怪人，這次大村國小師生不是選「美」，而是要選出最可怕又最有創意的裝扮。
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除此之外，老師當然也要共襄盛舉，校長老師們化身成吸血鬼、電鋸殺人魔和虎克船長，老師們發揮巧思，也刺激學生的創意，今天下午，學生都可以用這種裝扮，到各個師長辦公室要糖果，這也是學生最喜歡和期待的部分。教務主任魏相英說，希望藉著這個活動，能讓學生度過一個充滿創意又有趣的萬聖節。
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