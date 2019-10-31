彰化人口外流嚴重 創業青年談甘苦「行銷、通路最難」

2019-10-31 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



彰化縣是農業大縣，許多年輕人覺得就業機會有限而外流，南彰化創業青年今年齊聚，分享返鄉創業的經驗，在竹塘鄉種植台中194香米的青農詹喬錠說，自己做過業務也自己開餐廳過，4年前回到鄉內承接起爺爺的稻田種起稻米，他認為確實因為有一點積蓄才敢回鄉嘗試截然不一樣的生活，雖然辛苦但有意義。

46歲詹喬錠說，過去東奔西跑待過很多縣市，最後回鄉管理起5甲的稻田，並以自己的品牌賣米，彰化米質好，但大都是小農，通路、行銷仍是最大的困難，政府提供的協助大都是齊頭式的，農民需求多元，包括產品要分級行銷。

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