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不是真心挺台？從美國國會運作回應「疑美論」

「沒市長沒預算！」高市議會總預算審查 藍綠爆流血衝突

心血管堵住卻不知 運動兩天就休克

2019-10-31 16:45聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

彰化縣一名50歲劉先生有高血壓和糖尿病，因為工作忙中斷運動一年多，這個月剛重新開始運動，沒想到才運動第二天，劉先生當天走操場5公里，才要坐下就突然休克，被送到醫院時已經沒有呼吸心跳，員榮醫院急救並緊急進行心導管檢查，才發現他的心臟三條冠狀動脈都嚴重阻塞，有一條更是完全塞住，趕緊幫他裝上心臟支架，才順利救回一命。

「我還那麼年輕，從沒設想過會心肌梗塞」劉先生是一名三高患者，有高血壓、高血脂和糖尿病的病史，但他每天早睡早起，不抽菸喝酒也長期服藥控制，不過因體重破百，醫生建議要運動減重，所以他每天都到校園健走5公里。一年多前因為工作調動，中斷了運動習慣，直到這個月，劉先生決定要重新開始運動，第一天他先走了3公里，覺得體力大不如前，但還可以承受；第二天他就勉強自己要走滿5公里，但才剛走完，正在做緩和運動準備坐下，就突然眼前一黑，再張開眼睛已在醫院。

員榮醫院心臟科主任陳裕峰說，幸好劉先生在人多的校園運動，一昏倒馬上被發現，救護人員抵達時已經沒有呼吸心跳，救護人員在救護車上就幫劉男電擊了三次仍無效，送至員榮急診室時，醫療團隊馬上啟動CPR、電擊、插管各種急救程序，並緊急進行心導管檢查，這時才發現劉先生心臟最重要的三條冠狀動脈都各有100%、90%、70%程度的阻塞，陳裕峰表示，心肌梗塞發生都很突然，若腦部缺氧超過5分鐘，就可能形成腦損傷，這次劉先生能完全恢復，完全有幸於及早送醫。

陳裕峰說，心肌梗塞好發在三高族群，和有抽菸習慣以及45歲以上男性，因為心肌梗塞發生前每個人的症狀都不太一樣，大部分是胸悶、冒冷汗，有些人會有牙齦痛、背痛或不明原因的疼痛，因為太難掌握，所以最好的方式就是定期健康檢查，及早發現及早治療，而劉先生之前在員工健檢時就有發現心臟血管有問題，卻沒有及時告知醫師，才會發生這次的緊急事件，陳裕峰藉此也呼籲民眾，「心血管問題千萬不可輕忽，寧可多次檢查，及早處理」。

劉先生運動後突然心肌梗塞，經過員榮醫院心臟內科主任陳裕峰急救後救回一命，夫妻倆今...
劉先生運動後突然心肌梗塞，經過員榮醫院心臟內科主任陳裕峰急救後救回一命，夫妻倆今天贈送花束表達感謝。記者凌筠婷／攝影
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50歲的劉先生（中）暫停運動1年多，沒想到重新開始運動第二天就心肌梗塞休克。記者...
50歲的劉先生（中）暫停運動1年多，沒想到重新開始運動第二天就心肌梗塞休克。記者凌筠婷／攝影
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心肌梗塞抽菸

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