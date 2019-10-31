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夫妻瘋昆蟲 夜間追蟲、復育皇蛾做標本成教材

2019-10-31 15:48聯合報 記者林敬家／即時報導

埔心鄉民劉華山與妻張勝美民國93年間投入「皇蛾」復育，也蒐集上百種昆蟲標本，這幾年提供給彰化環境教育促進協會到各校展覽用，但受限於體力，夫妻倆現在較少東奔西跑到處抓蟲，但過去留下的標本成為重要的教材，兩人仍每年與協會到校巡迴講解昆蟲特性，為生態教學投入心力。

劉華山夫妻原本家裡開電器行，後來將店家關了之後，到社大上課，對文化古蹟與生態特別有興趣，張勝美在員林藤山步道散步時，時常聽到民眾談論台灣體型最大的蛾類「皇蛾」在蝴蝶工業全盛時期，被大量製成標本外銷的榮景，支撐許多家庭的經濟，她說，隨著環境改變，越來越少見皇蛾，激發起她復育的想法。

為了提供皇蛾愛吃的江某樹葉，張勝美到山上撿拾葉片，因氣候變遷，皇蛾不耐熱，便將皇蛾養在冷氣房裡，並野放到大自然當中，夫妻除了在八卦山脈觀察昆蟲，也時常夜間到到台中、南投山上抓蟲，蒐集了上百種昆蟲標本，包括端紅粉蝶、幽靈竹節蟲、人面蜘蛛、叩頭蟲、長尾水青蛾、紅艷天牛等。

劉華山表示，蒐集昆蟲標本的消息傳開後，學校老師、外縣市民眾都想親自到家裡一探究竟，有南投老婦一路找到埔心鄉，就為了回味小時候夜間看皇蛾的記憶，張勝美說，許多女生看到蟲就怕，但她從昆蟲身上學到許多道理，一般蝴蝶成蟲無論多漂亮，大約只有兩星期壽命，生命相當短暫，有的昆蟲須吐絲黏著在樹葉上，人類設計出的魔鬼氈也是同樣的概念。

彰化環境教育促進協會老師李金圳說，天氣越來越熱，皇蛾也越往高海拔的地方去，民眾能在八卦山脈看到皇蛾的機會不多，現在資訊發達，雖然相關圖像在網路上都可查到，以標本作為教材越來越少，但3D立體標本更有助學生學習，協會近期打算在藤山步道約800公尺路徑上架設新的看板，增加民眾生態知識。

埔心鄉民劉華山夫妻提供許多昆蟲標本作為教材。圖／劉華山提供
埔心鄉民劉華山夫妻提供許多昆蟲標本作為教材。圖／劉華山提供
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埔心鄉民劉華山與妻張勝美蒐集上百種昆蟲標本，每年仍會到校園展覽講解。圖／劉華山提...
埔心鄉民劉華山與妻張勝美蒐集上百種昆蟲標本，每年仍會到校園展覽講解。圖／劉華山提供
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埔心鄉民劉華山夫妻家中掛了許多昆蟲標本。記者林敬家／攝影
埔心鄉民劉華山夫妻家中掛了許多昆蟲標本。記者林敬家／攝影
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埔心鄉民劉華山夫妻家中掛了許多昆蟲標本。記者林敬家／攝影
埔心鄉民劉華山夫妻家中掛了許多昆蟲標本。記者林敬家／攝影
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熱愛昆蟲的埔心鄉民張勝美（左）花了5年多時間復育皇蛾，並製作標本。圖／劉華山提供
熱愛昆蟲的埔心鄉民張勝美（左）花了5年多時間復育皇蛾，並製作標本。圖／劉華山提供
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夫妻氣候變遷幽靈

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