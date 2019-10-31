夫妻瘋昆蟲 夜間追蟲、復育皇蛾做標本成教材

2019-10-31 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



埔心鄉民劉華山與妻張勝美民國93年間投入「皇蛾」復育，也蒐集上百種昆蟲標本，這幾年提供給彰化環境教育促進協會到各校展覽用，但受限於體力，夫妻倆現在較少東奔西跑到處抓蟲，但過去留下的標本成為重要的教材，兩人仍每年與協會到校巡迴講解昆蟲特性，為生態教學投入心力。

劉華山夫妻原本家裡開電器行，後來將店家關了之後，到社大上課，對文化古蹟與生態特別有興趣，張勝美在員林藤山步道散步時，時常聽到民眾談論台灣體型最大的蛾類「皇蛾」在蝴蝶工業全盛時期，被大量製成標本外銷的榮景，支撐許多家庭的經濟，她說，隨著環境改變，越來越少見皇蛾，激發起她復育的想法。

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為了提供皇蛾愛吃的江某樹葉，張勝美到山上撿拾葉片，因氣候變遷，皇蛾不耐熱，便將皇蛾養在冷氣房裡，並野放到大自然當中，夫妻除了在八卦山脈觀察昆蟲，也時常夜間到到台中、南投山上抓蟲，蒐集了上百種昆蟲標本，包括端紅粉蝶、幽靈竹節蟲、人面蜘蛛、叩頭蟲、長尾水青蛾、紅艷天牛等。

劉華山表示，蒐集昆蟲標本的消息傳開後，學校老師、外縣市民眾都想親自到家裡一探究竟，有南投老婦一路找到埔心鄉，就為了回味小時候夜間看皇蛾的記憶，張勝美說，許多女生看到蟲就怕，但她從昆蟲身上學到許多道理，一般蝴蝶成蟲無論多漂亮，大約只有兩星期壽命，生命相當短暫，有的昆蟲須吐絲黏著在樹葉上，人類設計出的魔鬼氈也是同樣的概念。